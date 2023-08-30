«Везли в мокрой тряпке с дачи и заворачивали в целлофан»: Какими были букеты нижегородцев на 1 сентября раньше и какие несут в школу сейчас

В День Знаний, 1 сентября, школьники понесут учителям цветы. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Новый учебный год не за горами, а это значит, что совсем скоро нарядные школьники с ранцами за спиной и цветами в руках отправятся на торжественные линейки. В День Знаний, 1 сентября, в школах Нижнего Новгорода прозвенят первые звонки, приглашая девчонок и мальчишек на урок. Многие ребята впервые получат учебники, сядут за парты и встретятся с классным руководителем. Не обойдется и без старой доброй традиции – дарить учителям букеты.

Широкий выбор букетов

Накануне праздника папы и мамы юных нижегородцев будут искать школьный букет: одни решат купить цветы от всего класса, другие сойдутся на мнении, что каждый подарит от себя. Сейчас в магазинах могут предложить широкий выбор букетов на любой бюджет и вкус. Тут тебе и разноцветные букеты, и в пастельных тонах, и слегка распустившиеся бутоны, и завёрнутые в причудливый декор. А, может, хочется роз в минималистичном оформлении? Или яркую и насыщенную композицию в декоративной коробочке? Выбирай не хочу!

– Очень часто обращают внимание и берут для букета солнечный подсолнух. Самый распространенный и ходовой цветочек – хризантема. Герберы тоже хорошо покупают на 1 сентября, – рассказала «Комсомолке» флорист Ирина Чумакова. – И сейчас стало популярным брать по одной розочке от всего класса, для этого просят обычные красные и белые розы.

Современные букеты. Фото: Мария ЛЕНЦ

К празднику цены растут

Правда, цены на цветы и букетики к 1 сентября всегда заметно растут. По словам Ирины, в среднем отмечается повышение на 20%, но на некоторые позиции даже чуть больше. Больше всего цены растут на импортные цветы, они в принципе сейчас вообще не дешевые. И всё же из года в год на 1 сентября родители предпочитают выбирать букеты в пределах от 800 до 1000 рублей.

– Повышение цен к 1 сентября есть. Цена зависит не только от нас, но и от закупки. Она на данный момент поднялась. Здесь стоит учитывать бензин, курс доллара – все эти факторы накапливаются и цены растут. Ну и, очевидно, к празднику каждый хочет заработать, – отметила флорист. – Например, на розы Эквадор и розы Кения цена поднялась на 25%. И пока сложно сказать из-за чего произошел такой рост: то ли от праздника зависит, то ли от логистики.

Букет должен быть маленький и лёгкий

Нынешние родители пытаются не только угодить ребёнку, но и поспеть за быстро меняющимися трендами. Важно всё: выбор канцелярии, одежды и обуви, смартфона и даже цветов. А всё потому, что каждому ребёнку после длительных каникул хочется появиться на глазах у сверстников в лучшем виде и родитель в этом деле главный помощник!

– Дочка букет на 1 сентября нести не хотела, но я сказала, что учительницу надо поздравить обязательно. Сошлись на том, что букет будет аккуратный и в одном цвете, – рассказала «Комсомолке» нижегородка Валерия Е.

Нынешние школьники на линейку идут с покупными цветами. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Как оказалось, многие нижегородские родители делают ставку на практичность и удобство даже при выборе цветов. В основном, берут букетики маленькие и легкие, чтобы ребенку было проще держать его в руках.

– Раньше многие школьники ходили на линейку с гладиолусами, но это ведь очень неудобный цветок в том плане, что он довольно высокий и тяжёлый. С букетами на 1 сентября у нас всё же идут больше младшие классы и надо понимать, что букетик должен быть не только интересный, но и подходить по росту ребенку. Важный критерий и вес букета. Чем он легче, тем проще малышу нести его в руках и не уронить от тяжести, – объяснила флорист.

Раньше букеты у школьников были чуть ли не с них самих ростом. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

А раньше дарили гладиолусы ростом с первоклашку

Другое дело было ещё 15-20 лет назад. Тогда школьники гордо вышагивали по улицам города с букетами из цветов, выращенных мамами или бабушками в садах и на загородных участках. Таких цветов тогда было немного: гладиолусы, георгины, хризантемы и астры. Сейчас такой набор цветов может показаться бедным и скудным, но тогда они были трогательными и роскошными. Иначе и не скажешь, вспоминая первоклашек, направляющихся в школу с букетом гладиолусов чуть ли не с них самих ростом! А ещё были завораживающие букеты из георгинов, величина бутонов которых иногда достигала бантов девчонок-первоклассниц. Давно ли вы видели современных первоклашек или подростков с букетами разноцветных астр или гладиолусов? То-то и оно!

Раньше цветы собирали на даче, а затем оформляли "ёлочкой" и прозрачной плёнкой. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Помню, перед Днем Знаний в электричках было много женщин с букетами. Они везли цветы в мокрой тряпке с дачи, а дома ставили их в ванную. Наутро цветы щедро заворачивали в пёстрый и шуршащий целлофан и всё, букет готов, – вспоминает нижегородка.

С течением времени многое изменилось: появилось много цветочных магазинов, букеты стали «богаче», а оформление в пышную целлофановую плёнку с парой «ёлочек» аспарагуса практически кануло в лету.

Раньше многие школьники ходили на линейку с гладиолусами, георгинами, хризантемами и астрами. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО

– Это было веяние советской моды. Те же подсолнухи раньше не пользовались успехом, а сейчас они набирают популярность. Всё потому, что тогда подсолнух и за цветок не особо считали, он слишком простоват. В сельской местности букет из подсолнухов бы не поняли, как это делают в городе. Для нас это более диковинный цветочек, – поделилась Ирина Чумакова.

Букеты на 1 сентября в основной массе родители приходят выбирать после работы вечером 31 августа. Редко покупать цветы заходят и с утра в День знаний, тогда можно увидеть не только родителей, но и их деток – они вместе заходят и выбирают букет.