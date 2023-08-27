Флигель Усадьбы Рукавишниковых открыли в Нижнем Новгороде после реставрации

Флигель начали ремонтировать еще в апреле 2022 года. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Флигель Усадьбы Рукавишниковых, где расположено хранилище фонда Нижегородского музея-заповедника, открыли после реставрации в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на региональное министерство культуры.

Флигель начали ремонтировать еще в апреле 2022 года. И это были первые реставрационные работы за 150 лет. Специалисты обновили фасад и кровлю флигеля, в здании заменили электросети, вентиляцию и другие инженерные сети, а также поставили охранную и пожарную сигнализации. Кроме того, в помещениях, общая площадь которых составляет 450 «квадратов», отреставрировали лепнины, паркет, плитки, оконные рамы и фурнитуры.

После ремонта во флигеле снова разместят фонды Нижегородского музея-заповедника, которые на время реставрации были перемещены в главное здание усадьбы.

На первом этаже флигеля будет находиться открытое хранение фонда металла. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Так, на первом этаже будет находиться открытое хранение фонда металла. На витрины поставят чугунный бюст Ивана Баташова, выполненный в конце XVIII века, дорожный самовар 1820 годов, кубок Ростислава Алексеева по парусному спорту 1949 года, музыкальный автомат «Фортуна» конца XIХ – начала ХХ веков. Дополнят эту часть коллекции вещи фотографа и художника Андрея Карелина, продукция местных фабрик и военные трофеи периода Великой Отечественной войны.

музыкальный автомат «Фортуна». Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

– Нижегородский музей-заповедник обладает огромным фондом. Это десятки тысяч интересных экспонатов, которые нуждаются в тщательном хранении. Новое фондохранилище обладает всеми необходимыми возможностями для того, чтобы сберечь эти ценности, – отмечает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Очень важный момент – открытое хранение. Людям важно увидеть больше, чем это возможно в рамках стандартных экскурсий.

Посетить открытое хранение фонда металла все желающие смогут с 29 августа. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Посетить открытое хранение фонда металла все желающие смогут по предварительной записи с 29 августа. Экскурсии запланированы ежедневно со вторника по пятницу в 11.00 и в 14.00.