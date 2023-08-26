Сотворили чудо: Нижегородские врачи спасли ребёнку руку, которую оторвало в стиральной машине

Мальчик засунул руку в работающую стиральную машинку, и конечность оторвало до локтя. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нижегородские врачи сотворили настоящее чудо. Они спасли мальчику руку, которую оторвало в стиральной машине. Прошли четыре операции, и теперь восстановлена функция руки. Об этом сообщается в телеграм-канале Приволжского исследовательского медицинского университета.

Напомним, трагедия произошла в прошлом году, 24 июля, в городе Семенове. Мальчик засунул руку в работающую стиральную машинку, и конечность оторвало до локтя. Ребенка срочно привезли в местную больницу, и пока врачи оказывали ему первую помощь, из Нижнего Новгорода за ним уже вылетел вертолет Центра медицины катастроф.

Когда ребенка доставили в реанимацию Университетской клиники ПИМУ, он потерял много крови, и пришлось делать переливание. Кроме того, врачи выполнили реплантацию оторванной руки – операция длилась целых четыре часа.

После этого лечение мальчика поэтапно проводилось на протяжении всего года. Прошли четыре операции. В ходе последней врачи восстановили лучевой нерв.

Благодаря врачам микрохирургического отделения и врачам-реабилитологам предплечье руки активно сгибается и разгибается, также хорошо двигаются пальцы и кисть, ребенок может брать крупные предметы.

– Восстановление иннервации – это очень сложный процесс после таких травм. Это, конечно, сложный случай – полный отрыв конечности. Что будет в дальнейшем – надо смотреть, потому что определенные проблемы могут возникать по мере роста ребенка. Дополнительные вмешательства потребуются, но уже только ортопедического характера – нервы и сосуды восстановлены, – отмечает врач травматолог-ортопед Института травматологии и ортопедии ПИМУ Сергей Петров.

В определенном возрасте мальчику предстоят корригирующие операции, так как сухожилия и суставы могут «не успевать» за ростом руки.

Уже скоро мальчика выпишут из Университетской клиники ПИМУ.

– Во-первых, наша семья хотела бы сказать огромное спасибо нашим врачам, которые помогли восстановить руку, самое главное, что рука на месте, – сказала мама ребенка Юлия. – Изменения, которые произошли, я бы сказала, колоссальные, кажется, даже врачи такого результата не ожидали.

Маленький пациент уже строит планы на будущее. По приезде домой он планирует играть. А врачи всегда на связи с родителями и отвечают на все вопросы, а при необходимости приглашают на прием.