В Нижегородской области пятилетнему мальчику оторвало руку в стиральной машине

Мальчика экстренно доставили в местную больницу, а потом перевезли в Нижний Новгород. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В минувшие выходные нижегородские врачи сотворили настоящее чудо: они спасли пятилетнему мальчику руку, которую оторвало дверцей стиральной машинки. Об инциденте рассказали в пресс-службе Приволжского исследовательского медицинского университета, специалисты которого и проводили операцию.

Несчастный случай произошел 24 июля в городе Семенове Нижегородской области. Там мальчик засунул руку в работающую стиральную машинку, и конечность оторвало до локтя. Ребенка срочно привезли в местную больницу, и пока врачи оказывали ему первую помощь, из Нижнего Новгорода за ним уже вылетел вертолет Центра медицины катастроф.

- В реанимацию Университетской клиники ПИМУ ребенка в тяжелом состоянии с большой кровопотерей доставили в 15.00. На месте его уже ждала бригада врачей - микрохирурги и анестезиологи, - рассказали в пресс-службе университета.

Ребенок потерял много крови, и ему пришлось делать переливание. Кроме того, врачи выполнили реплантацию оторванной руки – операция длилась целых четыре часа. На данный момент состояние малыша медики оценивают как стабильное.

- Восстановление кровоснабжения конечности - первый этап, реваскуляризация и остеосинтез выполнены успешно, что позволяет надеяться на максимальное восстановление функции конечности. Это происходит не за одну операцию, пока рано говорить о сроках. За работу возьмутся нейрохирурги. Такие операции - очень сложны, но они - не редкость для врачей ПИМУ. Ситуация серьезная, молимся за здоровье ребенка и рассчитываем на благоприятный исход, - пояснил ректор ПИМУ Николай Карякин.