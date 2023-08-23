Стоматологическое отделение «Альфа-Центр Здоровья»

Стоматологическое отделение многопрофильной клиники «Альфа-Центр Здоровья» оснащено современным диагностическим, лечебным и вспомогательным оборудованием, что позволяет с уверенностью диагностировать стоматологические заболевания, проводить качественное лечение в комфортных условиях для пациентов.

Но самое главное – специалисты отделения, врачи-стоматологи, которые регулярно повышают свои навыки как у своих отечественных, так и зарубежных коллег. Необходимый уровень профессионального мастерства достигается за счёт продвинутых навыков работы современными материалами и технологиями. Должное внимание уделено соблюдению актуальных клинических протоколов.

В «Альфа-Центр Здоровья» Вы можете получить достоверную и полноценную информацию, касающуюся Вашего стоматологического здоровья!

К Вашим услугам:

- терапевтическая и эстетическая стоматология (лечение кариеса и корневых каналов, реставрация зубов, лечение заболеваний пародонта, профгигиена)

- ортопедическая стоматология (протезирование на имплантах, керамические реставрации, виниры)

- хирургическая стоматология (удаление зубов любой сложности, установка имплантатов, костная пластика)

Стоматология в нашей клинике отвечает самым серьезным требованиям к качеству оказания данного вида услуг. В комплексном лечении стоматологических заболеваний применяются только надежные расходные материалы и препараты зарубежных производителей (Япония, США, Германия). Приём пациентов ведётся на стоматологических установках «KAVO» и «Fimet», для рентген диагностики используется уже зарекомендовавшие себя аппараты «XGENUS» и «Owandy».

Для диагностики заболеваний и отслеживания результатов лечения доктора отделения используют фотопротокол и данные компьютерной томографии.

Мы дадим Вам советы и рекомендации по уходу за зубами и профилактике заболеваний полости рта.

Помните, что раннее обращение к стоматологу для профилактического осмотра сможет уберечь вас от серьезных заболеваний.

Ждём Вас по адресу: Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 48/50

Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья»

тел. (831) 266-69-42

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