"Академия Маяк" вновь станет одной из локаций фестиваля. Фото: АНО "Центр 800".

Международный фестиваль медиаискусства Intervals 2023 будет проходить в Нижнем Новгороде с 25 по 27 августа. Он включает в себя инсталляции и выставки на различных городских площадках. Посетители увидят 3D-мэппинги на фасадах архитектурных памятников, кинетические работы и многое другое. Организаторы обещают, что одну из инсталляций можно будет увидеть прямо на кранах, задействованных в строительстве ледового дворца на Стрелке. Публикуем подробную программу фестиваля Intervals-2023 в Нижнем Новгороде 25-27 августа.

25 августа

Внутренний двор Milo Club (Зеленский съезд, 8)

20:00 — Открытие фестиваля, выступление певицы Сюзанны с визуальным сопровождением от студии dreamlaser

25-27 августа

Пространство ЦЕХ* (Варварская, 32)

12:00–22:00 - инсталляция с кольцевыми экранами от студии «С Е Т А П»

КЗ «Юпитер» (пл. Октябрьская, 1)

12:00–22:00 — на внешних экранах покажут работы Александра Абрамова, Покраса Лампаса, а также совместные произведения Яра Кирсанова и Алекса Зарипова.

Нижегородский хоровой колледж (пл. Минина и Пожарского, 4)

12:00–22:00 - азерная AV-инсталляция от медиахудожника Shohei Fujimoto (Япония)

Башня с часами ансамбля зданий Госбанка (Б. Покровская, 26)

20:00–22:00 — проекция от Ковычки и Дмитрия Корниенко

Сквер перед ННГУ им. Лобачевского (Б. Покровская, 37)

20:00-22:00 - кинетическая световая инсталляция от Kit Webster (Австралия)

Нижегородский театр кукол (Б.Покровская, 39Б)

20:00-22:00 - проекции на фасад здания от финалистов опен-колла EcoVision от Intervals и Synergetic

«Академия Маяк» (Нижневолжская набережная, 11)

20:00-22:00 - проекции на фасад здания от студии Bestereo°, студии The Fox, The Folks (Индонезия), медиахудожника Filip Roca (Испания) и студии dreamlaser

Горадром (Набережная Гребного канала, 108/1)

12:00-22:00 - масштабная инсталляция от дуэта Cao Yuxi (James) и Law Hiu Kong (Lawrence) из Китая

20:00-22:00 - интерактивная медиаинсталляция от Inty на площадке скейт-парка

Терминал А ( ул. Красная слобода, 9)

12:00-22:00 - голографическая инсталляция от Aizek

Выставочный пакгауз (Стрелка, 21И)

12:00-22:00 - кинетическая световая инсталляция от студии LYM PRO

Ярмарочная фильтровальная станция (Стрелка, 21В)

12:00-22:00 - голографическая инсталляция от объединения «- . 618»

Мыс Стрелки

20:00-22:00 - AV-инсталляция от организаторов фестиваля, студии dreamlaser

Стройплощадка ледового дворца на Стрелке

20:00-22:00 - световая инсталляция на башенных кранах

26-27 августа

«Академия Маяк» (Нижневолжская набережная, 11)

12:00-17:00 — образовательные лектории. Ожидаются выступления директора студии The Fox, The Folks Фаджара Курниа, медиахудожников Као Юкси и Покраса Лампаса. Вход бесплатный, строго по предварительной регистрации на сайте фестиваля.