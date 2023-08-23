"Академия Маяк" вновь станет одной из локаций фестиваля. Фото: АНО "Центр 800".
Международный фестиваль медиаискусства Intervals 2023 будет проходить в Нижнем Новгороде с 25 по 27 августа. Он включает в себя инсталляции и выставки на различных городских площадках. Посетители увидят 3D-мэппинги на фасадах архитектурных памятников, кинетические работы и многое другое. Организаторы обещают, что одну из инсталляций можно будет увидеть прямо на кранах, задействованных в строительстве ледового дворца на Стрелке. Публикуем подробную программу фестиваля Intervals-2023 в Нижнем Новгороде 25-27 августа.
25 августа
Внутренний двор Milo Club (Зеленский съезд, 8)
20:00 — Открытие фестиваля, выступление певицы Сюзанны с визуальным сопровождением от студии dreamlaser
25-27 августа
Пространство ЦЕХ* (Варварская, 32)
12:00–22:00 - инсталляция с кольцевыми экранами от студии «С Е Т А П»
КЗ «Юпитер» (пл. Октябрьская, 1)
12:00–22:00 — на внешних экранах покажут работы Александра Абрамова, Покраса Лампаса, а также совместные произведения Яра Кирсанова и Алекса Зарипова.
Нижегородский хоровой колледж (пл. Минина и Пожарского, 4)
12:00–22:00 - азерная AV-инсталляция от медиахудожника Shohei Fujimoto (Япония)
Башня с часами ансамбля зданий Госбанка (Б. Покровская, 26)
20:00–22:00 — проекция от Ковычки и Дмитрия Корниенко
Сквер перед ННГУ им. Лобачевского (Б. Покровская, 37)
20:00-22:00 - кинетическая световая инсталляция от Kit Webster (Австралия)
Нижегородский театр кукол (Б.Покровская, 39Б)
20:00-22:00 - проекции на фасад здания от финалистов опен-колла EcoVision от Intervals и Synergetic
«Академия Маяк» (Нижневолжская набережная, 11)
20:00-22:00 - проекции на фасад здания от студии Bestereo°, студии The Fox, The Folks (Индонезия), медиахудожника Filip Roca (Испания) и студии dreamlaser
Горадром (Набережная Гребного канала, 108/1)
12:00-22:00 - масштабная инсталляция от дуэта Cao Yuxi (James) и Law Hiu Kong (Lawrence) из Китая
20:00-22:00 - интерактивная медиаинсталляция от Inty на площадке скейт-парка
Терминал А ( ул. Красная слобода, 9)
12:00-22:00 - голографическая инсталляция от Aizek
Выставочный пакгауз (Стрелка, 21И)
12:00-22:00 - кинетическая световая инсталляция от студии LYM PRO
Ярмарочная фильтровальная станция (Стрелка, 21В)
12:00-22:00 - голографическая инсталляция от объединения «- . 618»
Мыс Стрелки
20:00-22:00 - AV-инсталляция от организаторов фестиваля, студии dreamlaser
Стройплощадка ледового дворца на Стрелке
20:00-22:00 - световая инсталляция на башенных кранах
26-27 августа
«Академия Маяк» (Нижневолжская набережная, 11)
12:00-17:00 — образовательные лектории. Ожидаются выступления директора студии The Fox, The Folks Фаджара Курниа, медиахудожников Као Юкси и Покраса Лампаса. Вход бесплатный, строго по предварительной регистрации на сайте фестиваля.