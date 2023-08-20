Грозы и ливни ожидаются в Нижегородской области 20 августа Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Непогода надвигается на Нижегородскую область 20 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Как отмечается, в ближайшие пару часов местами по южной половине Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидаются грозы, ливни и град. Кроме того, такая погода сохранится и в первой половине дня 21 августа.

Добавим, что энергетики «Нижновэнерго» готовы к работе в условиях надвигающейся непогоды. 268 бригад и 426 единиц техники готовы к оперативному реагированию возможных последствий непогоды.