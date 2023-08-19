На сцену вынесли на руках: Лада Дэнс впервые появилась на публике после аварии

Лада Дэнс выступила в Нижнем Новгороде - впервые после аварии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певица Лада Дэнс впервые появилась на публике после аварии – она дала небольшой концерт в Нижнем Новгороде в День города 19 августа.

Праздник проходил во всех восьми районах города, и на каждой площадке пели приглашенные звезды. Лада Дэнс выступала на сцене, расположенной около футбольного стадиона «Нижний Новгород» на Стрелке. О ее выступлении стало известно пару дней назад, но нижегородцы до последнего сомневались, что пострадавшая в ДТП певица сможет выйти на сцену. Однако в назначенный час красавица появилась на публике - на сцену ее внесли двое крепких мужчин в черном и бережно опустили в кресло. Впрочем, вскоре артистка не только встала, но и начала танцевать. О произошедшем с ней несчастье напоминал только пластырь на лице – впрочем, издалека его не было видно.

- Охрана запретила аккредитованным фотографам с профессиональной техникой снимать ее. Конечно, в толпе люди снимали артистку на телефон, но издалека лица не видно, - рассказал корреспондент, присутствовавший на концерте.

Перед выступлением Лада Дэнс поблагодарила поклонников за поддержку и сказала, что впредь не будет совершать таких ошибок. Концерт длился полчаса. За это время певица исполнила свои знаменитые хиты «Аромат любви», «Baby Tonight», «Один лишь раз», «Эгоист» и другие. Артистка при этом танцевала и хорошо двигалась в окружении девушек из подтанцовки.

Лада Дэнс попала в ДТП на трассе в районе Подольска 5 августа. Авария случилась на 51-м километре трассы М-2 "Крым". Машина, в которой артистка возвращалась с корпоративного выступления, столкнулся с несколькими авто и угодила в кювет. Находившаяся на пассажирском сиденье певица получила черепно-мозговую травму и ушибы позвоночника. В состоянии средней степени тяжести она была доставлена в частную клинику и две недели находилась под наблюдением врачей.

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8 августа в сети появилась информация о том, что у артистки появились проблемы с речью. Якобы характер травм (внутримозговая гематома) наложил отпечаток и на способность коммуникации, что для певицы может быть фатальным событием (подробности).