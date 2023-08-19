«Он бы мне не простил, если бы я пропустила праздник на нашей родной земле»: Натали выступила в Нижнем Новгороде впервые после смерти мужа

Натали появилась на сцене в черном платье. Фото: Мария СОРОКИНА

Певица Натали выступила в Нижнем Новгороде в честь Дня города 19 августа. Это ее первый концерт в столице Приволжья после смерти мужа Александра Рудина, который ушел из жизни в конце меньше месяца назад.

49-летняя артистка вышла на сцену в маленьком черном платье и произнесла слова в память о своем супруге.

- Я сегодня рада быть здесь с вами на дне рождения Нижнего Новгорода. Вы, конечно, знаете о моей бесконечно грустной утрате – ушел из жизни мой муж, и даже еще нет 40 дней, как он ушел, но он бы мне не простил, если бы я пропустила замечательный праздник Нижнего Новгорода на нашей родной земле. Всю свою жизнь он потратил на деятельность организации праздников, чтобы доносить мои песни и творчество людям. Поэтому я думаю, что сегодня его душа будет рада и наполнится новой энергией, если мы сегодня дружно отпразднуем замечательный день рождения Нижнего Новгорода,- сказала она.

Свое выступление она начала с самой грустной, по ее словам, песни – бессменного хита «Ветер с моря дул». Нижегородцы аплодировали землячке и подпевали.

Супруг и продюсер Натали Александр Рудин ушел из жизни в конце июля, ему было всего 53 года. Они прожили с певицей 32 года – поженились в родном Дзержинске, когда Наташе было всего 17 лет. Александра похоронили на малой родине.

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Спустя 32 года счастливого брака исполнительница хитов «О, Боже, какой мужчина» и «Ветер с моря дул», мама троих сыновей, 49-летняя певица Натали стала вдовой. 53-летний муж артистки, музыкальный продюсер Александр Рудин ушел из жизни (подробности).