Деятельность вебкам-студии пресекли в Нижнем Новгороде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские пресекли деятельность вебкам-студии в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как отмечается, в апреле 2023 года 20-летний местный житель и 21-летняя уроженка города Бор организовали вебкам-шоу. Девушка узнала о таком виде незаконного заработка в августе 2022 года. В Интернете ей предложили зарабатывать в качестве модели, она работала в вебкам-студии год, а после рассказала о таком бизнесе своему знакомому, и они решили вместе заниматься этой деятельностью.

Используя стриминговые интеренет-площадки, девушки-модели демонстрировали контент, содержащий порнографические материалы. Каждый отвечал за определенные обязанности. Например, девушка-организатор отвечала за аренду квартиры, расписание выходов в эфир, раздавала указания веб-моделям. Молодой человек был ответственный за выплату зарплаты, привлечение новых моделей и операторов, создание профилей на стриминговом сервисе.

По предварительным данным, преступники вовлекли троих девушек, которые за деньги демонстрировали обнаженные части тела с трансляцией в Интернете.

При обыске полицейские изъяли компьютеры, четыре сотовых телефона, банковские карты и реквизит для трансляций.

В отношении организаторов завели уголовное дело по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Преступникам грозит до шести лет лишения свободы.