Нижегородская область поднялась на 62 место в рейтинге аварийности на дорогах

Нижегородская область поднялась на 6 позиций в общероссийском рейтинге аварийности на дорогах. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Нижегородская область оказалась на 62 месте в рейтинге регионов России по уровню аварийности на дорогах. Согласно результатам исследования, проводимого агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости, аварии с пострадавшими здесь случаются чаще, чем во многих других регионах страны.

Так, только за первое полугодие 2023 года доля ДТП на 100 тысяч автомобилей в области составила 119,9. Доля раненых и погибших в пересчете на 100 тысяч населения составила 83,2. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, количество таких аварий увеличилось на 2,4%, и это без учета механических ДТП, в которых никто не пострадал.

В среднем по стране на 100 тысяч автомобилей приходится 96,9 аварий с пострадавшими. В пересчете на 100 тысяч населения доля пострадавших в ДТП составляет 52,5.

Иными словами, количество аварий и пострадавших в них нижегородцев остается очень высоким в сравнении со средними цифрами по стране, однако в процентном отношении эти цифры не сильно изменились в сравнении аналогичным периодом прошлого года.

К слову, в 2022 году наш регион занимал 68 позицию в этом списке.

В Мордовии количество аварий снизилось на четверть

Среди регионов ПФО наилучшая обстановка наблюдается в Оренбургской области, которая занимает 8 строчку общероссийского рейтинга. Также в числе лидеров Пермский край и Мордовия.

В аутсайдерах рейтинга оказались Кировская (78) и Пензенская (72) области, а также республика Марий-Эл, располагающаяся всего на строчку ниже Нижегородской области.

В регионах Приволжья, как и в целом по России, ситуация по ДТП сильно различается. Так, на примере Мордовии и Пензенской области становится понятно, что в граничащих регионах ситуация с аварийностью на дорогах может быть радикально противоположной.

Если в Мордовии за последний год количество аварий с пострадавшими сократилось аж на 24,8%, то в пензенской увеличилось на 6,1%, а в Самарской области - на 15,8%.

Лидер рейтинга — Чечня

По оценке аналитиков, в Чеченской республике наилучшая ситуация в стране в части аварийности на дорогах. На указанное количество автомобилей приходится 13,8 тысяч аварий, а доля пострадавших местных жителей составляет 6,5. В целом же количество аварий здесь за год снизилось на 5,1%. Эти показатели в разы ниже, чем в среднем по стране. В тройку регионов-лидеров попали Томская область и ЯНАО, где количество аварий также неуклонно снижается из года в год. Москва и Санкт-Петербург в этой статистике занимают 16 и 31 места, соответственно.

Замыкает рейтинг Республика Тыва, где на 100 тысяч человек приходится 107 пострадавших или погибших на дорогах, доля аварий к количеству автомобилей еще выше — 315,6. Это более, чем в три раза выше общероссийского уровня. Количество ДТП за отчетный период выросло на 30,9%. У Омской области, которая занимает соседнюю строчку, доля аварий в полтора раза меньше. Третьей с конца в списке идет республика Калмыкия, где количество ДТП выросло на 36%. В целом количество аварий увеличилось в большинстве российских регионов.

Как считали?

Для исследования использовались данные, полученные из МВД России за указанный период. К автомобилям отнесли не только легковушки, но также автобусы и грузовые автомобили. В рейтинг не попали ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области, так как информации по ним недостаточно для включения в статистику.