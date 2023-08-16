Шикарная Ирина в шикарном платье: Актриса Ирина Пегова прогулялась по Нижнему Новгороду

Ирина Пегова провела минувшие выходные в Нижнем Новгороде. Фото: соцсети Ирины Пеговой.

Известная актриса Ирина Пегова провела минувшие выходные в Нижнем Новгороде, где прошлась по знакомым улочкам в теплую и солнечную погоду. Своими впечатлениями от прогулки она поделилась в социальных сетях.

– Какой же красивый город, Нижний Новгород! – написала актриса, выложив фото, на котором она позирует в нежном розовом мини-платье возле стен Кремля.

Прогулка актрисы в Нижнем. Фото: соцсети Ирины Пеговой.

Как оказалось, по главным достопримечательностям Нижнего актриса гуляла не одна – у неё была встреча с однокурсниками Нижегородского театрального училища им. Е.А. Евстигнеева. Компания полюбовалась видом на стрелку Волги и Оки. Правда, закат увидеть не удалось, небо было пасмурным. Затем Ирина Пегова с однокурсниками посетила ресторан.

Ирина Пегова встретилась с однокурсниками. Фото: соцсети Ирины Пеговой.

– Да, полностью с Вами согласна Ирина. Наш Нижний Новгород очень красивый! – поддержали актрису подписчики.

– Ирочка, умеете вы подбирать красивые места для фото, радуйтесь жизни! – написал другой пользователь.

– 1221 – легко запоминающийся год основания города. Всего 20 лет моложе Риги. Но чувствуется другие широты, другие просторы. Красивое зодчество, – добавил другой поклонник.

На откосе. Фото: соцсети Ирины Пеговой.

Судя по другим публикациям, актриса успела также заехать в село Жайск Вачского района и забралась на откос, откуда открывался шикарный вид на Оку. На фоне нижегородских просторов звезда тоже сделала фото.

– Шикарная Ирина в шикарном платье! И кругом такая красота, необыкновенно! Не правда ли? – поинтересовался фанат.

Актриса любуется просторами. Фото: соцсети Ирины Пеговой.

– Ира, вы прекрасны во всем! В фильмах, в танцах, на Оке... Вы моя любимая актриса. Люблю все ваши фильмы! – поделилась своими мыслями поклонница.

– Это и есть красота России! Красивая, талантливая актриса и чудесная природа, – высказался ещё один подписчик звезды.