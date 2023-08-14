Мука, масло и майонез подешевели в Нижегородской области в июле

Цены на некоторые продукты снизились в июле. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нижегородские потребители продолжают активно следить за изменением цен на продовольственные и непродовольственные товары. В условиях, когда курс доллара подскочил до 100 рублей, многие переживают о том, что некоторые продукты станут менее доступны для рядовой нижегородской семьи.

По данным Нижегородстата, за последний месяц некоторые продукты и предметы повседневного пользования действительно прибавили в цене. По состоянию на июль 2023 года, индекс цен на продовольственные и непродовольственные товары составил 100,74% и 100,93%.

Изменения индекса потребительских цен, данные Нижегородстата.

Так, например, цены на сахар по сравнению с июнем выросли на 6,3%, продолжается рост цен на мясо птицы и свинину (на 3,2-3,8%). В диапазоне от 0,5 до 1,9% поднялись цены на рыбу, консервы, сыры и яйца.

При этом заметно подешевели овощи. Так, на 12,2% снизились цены на лук, на 5,3-8,2% подешевели картофель и огурцы.

График изменения цен на продовольственные товары в июле, данные Нижегородстата.

Кроме того, нижегородцев порадуют цены на пшеничную муку, растительное масло, майонез, горох, гречку и овсянку с перловкой. Появилась возможность запастись макаронами, ведь цены на них снизились в среднем на 1,5-2,6%. Менее заметно подешевели молоко и сливочное масло, а также хлеб и хлебобулочные изделия.

В категории непродовольственных товаров на 3,6% снизились цены на велосипеды. Также наблюдается небольшое снижение цен (на 0,5%) на бытовую химию.

Изменение цен на непродовольственные товары, данные Нижегородстата.

При этом ювелирные украшения, смартфоны и компьютеры, бытовая техника для дома и автомобили с мотоциклами стали еще дороже в среднем на 2,1-4%.

В категории «все для ремонта» на 6,2%и подорожала металлочерепица, а также зафиксирован рост цен на пиломатериалы, цемент и ламинат. Рубероид и масляные краски подешевели на 1,2-1,3%.

Цены на заправках тоже растут - бензин прибавил 1,9%, а газовое, моторное и дизельное топливо подорожали на 0,2-0,5%.

Нижегородцы все же имеют возможность сэкономить, отправившись в отпуск к морю не на личном авто, а на поезде. Цены на проезд в купейных вагонах и скоростных поездах в июле снизились на 0,9-3,2%. В то же время авиабилеты подорожали в среднем на 5,2%.

Изменение стоимости услуг в июле, данные Нижегородстата.

Отдых в санатории стал дороже на 1,8%, а жилищные услуги прибавили 0,6% к своей стоимости. В целом индекс цен на услуги по отношению к июню составил 100,63%.