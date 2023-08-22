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Общество22 августа 2023 8:45

Чебурашка, Вызов и Праведник: Опубликована программа «Ночи кино» в Нижегородской области

«Ночь кино» пройдет в кинотеатрах Нижегородской области 26 августа
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
На выбор зрителя будет представлено три самых кассовых отечественных кинофильма 2023 года.

На выбор зрителя будет представлено три самых кассовых отечественных кинофильма 2023 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хорошая новость для киноманов – нижегородские кинотеатры присоединяются к всероссийской акции «Ночь кино». В субботу, 26 августа, накануне Дня российского кино жители Нижнего Новгорода и области смогут бесплатно попасть на ночной киносеанс. На выбор зрителя будет представлено три самых кассовых отечественных кинофильма 2023 года – «Чебурашка» (режиссер Дмитрий Дьяченко), «Вызов» (режиссер Клим Шипенко) и «Праведник» (режиссер Сергей Урсуляк).

В Нижнем Новгороде показ состоится на пяти площадках: в центре культуры «Рекорд», в кинотеатрах «Буревестник» и «Орленок», центре культуры и кино «Зарница», а также в общественно-досуговом центре «Смена».

Из областных городов к акции также присоединились Городец – показ состоится в кинотеатре «Северный» и Дзержинск – фильмы будут крутить в Центральном городком кинозале имени И. Извицкой. А в городском округе Семеновский кинолюбителей будут ждать в кинотеатре «Заря».

Бесплатно фильмы покажут и в местных домах культуры Уразовки, Починок, Навашина, Сухобезводного, Чкаловска, Шахуньи, сел Дальнеконстантиновского муниципального округа и других населенных пунктов.

– Обратите внимание, что количество мест на некоторые сеансы ограничено. Организаторы на местах могут организовать проход на показы по регистрации или по билетам и приглашениям, которые будут находиться в кассе кинотеатров, – сообщает министерство культуры Нижегородской области.

В некоторых кинотеатрах перед показами фильмов в рамках акции «Ночь кино» также подготовлены развлекательные программы. Например, в центре культуры «Рекорд» 26 августа в 15:30 состоится творческая встреча «Как снять короткий метр и попасть в киноиндустрию» с режиссером и сценаристом Ольгой Добромысловой, а также с продюсером Максимом Добромысловым. Вход свободный, но необходима регистрация.

В кинотеатре «Буревестник» 26 августа с 16:00 будет проходить детская ярмарка модного вязания «Уютная мастерская». Также состоятся экскурсии в интерактивной зоне «Музей старого кинотеатра», выступление участников детской цирковой студии «Феникс».

В центре культуры «Октябрь» на Бору 26 августа перед показом фильма «Чебурашка», который начнется в 16:30, зрителей ждет короткая концертная программа.

Во Дворце культуры имени И.И. Лепсе в Выксе во время проведения акции «Ночь кино» среди зрителей будет проходить розыгрыш сертификатов на посещение кинотеатра. Кроме того, в рамках празднования Дня российского кино уже 27 августа в 18:00 во Дворце культуры состоится музыкальная гостиная, где ведущие солисты и вокальные ансамбли ДК исполнят популярные песни из советского кино.

В Сарове акция станет частью праздничной программы в честь 75-летия Парка культуры и отдыха им. П.М. Зернова. Показы начнутся на открытой танцевальной площадке в 20:00, а до этого здесь запланирована музыкальная программа «Ретротанцплощадка».

В кинотеатре «Уренский» перед показом семейного фильма «Чебурашка» для детей и родителей в зале будет проводиться анимационная программа.

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