На выбор зрителя будет представлено три самых кассовых отечественных кинофильма 2023 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хорошая новость для киноманов – нижегородские кинотеатры присоединяются к всероссийской акции «Ночь кино». В субботу, 26 августа, накануне Дня российского кино жители Нижнего Новгорода и области смогут бесплатно попасть на ночной киносеанс. На выбор зрителя будет представлено три самых кассовых отечественных кинофильма 2023 года – «Чебурашка» (режиссер Дмитрий Дьяченко), «Вызов» (режиссер Клим Шипенко) и «Праведник» (режиссер Сергей Урсуляк).

В Нижнем Новгороде показ состоится на пяти площадках: в центре культуры «Рекорд», в кинотеатрах «Буревестник» и «Орленок», центре культуры и кино «Зарница», а также в общественно-досуговом центре «Смена».

Из областных городов к акции также присоединились Городец – показ состоится в кинотеатре «Северный» и Дзержинск – фильмы будут крутить в Центральном городком кинозале имени И. Извицкой. А в городском округе Семеновский кинолюбителей будут ждать в кинотеатре «Заря».

Бесплатно фильмы покажут и в местных домах культуры Уразовки, Починок, Навашина, Сухобезводного, Чкаловска, Шахуньи, сел Дальнеконстантиновского муниципального округа и других населенных пунктов.

– Обратите внимание, что количество мест на некоторые сеансы ограничено. Организаторы на местах могут организовать проход на показы по регистрации или по билетам и приглашениям, которые будут находиться в кассе кинотеатров, – сообщает министерство культуры Нижегородской области.

В некоторых кинотеатрах перед показами фильмов в рамках акции «Ночь кино» также подготовлены развлекательные программы. Например, в центре культуры «Рекорд» 26 августа в 15:30 состоится творческая встреча «Как снять короткий метр и попасть в киноиндустрию» с режиссером и сценаристом Ольгой Добромысловой, а также с продюсером Максимом Добромысловым. Вход свободный, но необходима регистрация.

В кинотеатре «Буревестник» 26 августа с 16:00 будет проходить детская ярмарка модного вязания «Уютная мастерская». Также состоятся экскурсии в интерактивной зоне «Музей старого кинотеатра», выступление участников детской цирковой студии «Феникс».

В центре культуры «Октябрь» на Бору 26 августа перед показом фильма «Чебурашка», который начнется в 16:30, зрителей ждет короткая концертная программа.

Во Дворце культуры имени И.И. Лепсе в Выксе во время проведения акции «Ночь кино» среди зрителей будет проходить розыгрыш сертификатов на посещение кинотеатра. Кроме того, в рамках празднования Дня российского кино уже 27 августа в 18:00 во Дворце культуры состоится музыкальная гостиная, где ведущие солисты и вокальные ансамбли ДК исполнят популярные песни из советского кино.

В Сарове акция станет частью праздничной программы в честь 75-летия Парка культуры и отдыха им. П.М. Зернова. Показы начнутся на открытой танцевальной площадке в 20:00, а до этого здесь запланирована музыкальная программа «Ретротанцплощадка».

В кинотеатре «Уренский» перед показом семейного фильма «Чебурашка» для детей и родителей в зале будет проводиться анимационная программа.