Самая массовая спортивная зарядка прошла в Нижнем Новгороде

Проводили зарядку гимнастки Дина и Арина Аверины. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

5,6 тысячи нижегородцев установили рекорд по самой массовой зарядке в России. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.

Как отмечается, зарядку провели у Катера Героя рядом с Чкаловской лестницей на берегу Волги. Всего было 5598 участников. Проводили зарядку гимнастки Дина и Арина Аверины.

-Эта первая такая масштабная зарядка у нас, мне кажется. Такое огромное количество человек впервые делают с нами зарядку, - рассказала Арина Аверина.

Дина Аверина отметила, что со сцены массовая зарядка смотрелась очень красиво, а люди были заряжены.

По словам девушек, такое мероприятие впервые в их карьере. Они долго готовились и хотели бы еще приехать в Нижний Новгород, чтобы поучаствовать в таком мероприятии.