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Общество8 августа 2023 13:24

Мартышки едят фруктовый лед, а белые мишки не вылезают из бассейна: Как справляются с жарой обитатели "Лимпопо"

В "Лимпопо" из-за жары питомцам выдали фруктовый лед
Елизавета КОПЫЛОВА
Равнинные тапиры спасаются от жары. Фото: пресс-служба зоопарка «Лимпопо»

Равнинные тапиры спасаются от жары. Фото: пресс-служба зоопарка «Лимпопо»

За окном погода +30 и многие нижегородцы не знают, куда деться от жары. Но страдают от летнего зноя не только люди, но и животные. В нижегородском зоопарке "Лимпопо" придумали свои способы спасения от аномальных температур - фруктовый лед, натуральные йогурты и бассейны.

- В нижегородском зоопарке «Лимпопо» делают все, чтобы животные чувствовали себя комфортно в период жары, - рассказали в пресс-службе зоопарка. - Крупным хищникам и приматам несколько раз в день дают фруктовый лед на основе компотов и натуральных йогуртов с добавлением ягод и фруктов.

Белому мишке постоянно охлаждают воду в бассейне. Фото: пресс-служба зоопарка «Лимпопо»

Белому мишке постоянно охлаждают воду в бассейне. Фото: пресс-служба зоопарка «Лимпопо»

В дневном рационе тигров и полярных волков есть мясо в замороженном виде, а в вольере белых медведей поставили специальную установку – ледогенератор. Она вырабатывает до трех тонн снега в сутки. Кроме того, в бассейнах полярных хищников искусственно охлаждают воду.

Копытным животным орошают грунт в вольерах. Фото: пресс-служба зоопарка «Лимпопо»

Копытным животным орошают грунт в вольерах. Фото: пресс-служба зоопарка «Лимпопо»

В вольере у копытных животных постоянно поливают траву - вручную и с помощью специальной техники. Равнинных тапиров же постоянно обливают из шлангов с распылителем. Несмотря на то, что они содержатся вблизи водоемов, такой способ охладиться им очень нравится.

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