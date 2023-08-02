«Разбито лицо, сколоты пять зубов»: Толпа мужчин избила двух подростков в центре Нижнего Новгорода за белые волосы

Толпа избила двух подростков на Большой Покровской за белые волосы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жуткая история произошла в центре Нижнего Новгорода – здесь на главной пешеходной улице Большой Покровской толпа мужчин набросилась на двух 18-летних подростков и принялась избивать. Поводом стали белые волосы у ребят.

- Все случилось около полуночи 1 августа. Увидели толпу людей. Они начали ребятам что-то кричать про волосы белые, вслед свистеть, — рассказала «Нижегородской правде» мама одного из потерпевших. Когда подростки обернулись, на них сразу же налетели. Нападавших было около 11 человек.

К счастью, в инцидент успели вмешаться две женщины, проходившие мимо. Они начали снимать нападавших на видео. После этого толпа разбежалась.

Тем не менее, подростки успели получить серьезные травмы. У одного из них сильно разбито лицо и губа, у другого – сколоты пять зубов и рассечена бровь. В ближайшее время ему предстоит пройти КТ, так как нападавшие пинали его по ребрам. Сейчас к этому делу уже подключились следователи – заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц, совершенное группой лиц».

-По версии следствия, ночью 1 августа на улице Большая Покровская группа мужчин напала на двух 18-летних подростков , сильно разбив им голову, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. К счастью, их успели остановить прохожие. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают личность нападавших.