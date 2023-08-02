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Происшествия2 августа 2023 19:04

«Разбито лицо, сколоты пять зубов»: Толпа мужчин избила двух подростков в центре Нижнего Новгорода за белые волосы

Толпа избила двух подростков на Большой Покровской за белые волосы
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Толпа избила двух подростков на Большой Покровской за белые волосы.

Толпа избила двух подростков на Большой Покровской за белые волосы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жуткая история произошла в центре Нижнего Новгорода – здесь на главной пешеходной улице Большой Покровской толпа мужчин набросилась на двух 18-летних подростков и принялась избивать. Поводом стали белые волосы у ребят.

- Все случилось около полуночи 1 августа. Увидели толпу людей. Они начали ребятам что-то кричать про волосы белые, вслед свистеть, — рассказала «Нижегородской правде» мама одного из потерпевших. Когда подростки обернулись, на них сразу же налетели. Нападавших было около 11 человек.

К счастью, в инцидент успели вмешаться две женщины, проходившие мимо. Они начали снимать нападавших на видео. После этого толпа разбежалась.

Тем не менее, подростки успели получить серьезные травмы. У одного из них сильно разбито лицо и губа, у другого – сколоты пять зубов и рассечена бровь. В ближайшее время ему предстоит пройти КТ, так как нападавшие пинали его по ребрам. Сейчас к этому делу уже подключились следователи – заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц, совершенное группой лиц».

-По версии следствия, ночью 1 августа на улице Большая Покровская группа мужчин напала на двух 18-летних подростков , сильно разбив им голову, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. К счастью, их успели остановить прохожие. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают личность нападавших.

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