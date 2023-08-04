Хоккеистки «Торпедо» прогулялись по центру Нижнего Новгорода в образе кукол Барби

ЖХК "Торпедо" перевоплотилась в кукол. Фото: Лера Рогожина.

Нижегородская женская хоккейная команда «Торпедо» примерила различные образы популярной куклы «Барби». Фото перевоплощения появились в соцсетях хоккейного клуба.

Ангелина Гончаренко в образе "Барби". Фото: Лера Рогожина.

Ангелина Гончаренко, Валерия Меркушева, Нина Пирогова и другие участницы команды предстали в нежно-розовых нарядах, соответствующих стилю той самой куклы, которая запомнилась многим из 90-х. Свои образы спортсменки дополнили хоккейными клюшками. Фотографии были выполнены на фоне знаковых городских территорий — Нижегородского Кремля и Чкаловской лестницы.

Спортсменки дополнили свой образ хоккейными клюшками. Фото: Лера Рогожина.

- Другие: выкладывают десятки похожих образов «Барби» с помощью «всяких интернетов» и прочих бездушных программ. Мы: создаём неповторимые и прекрасные оригиналы, - написали спортсменки в соцсетях.

Спортсменки считают, что их затея куда интереснее программ в интернете. Фото: Лера Рогожина.

К слову, в 2023 году в прокат вышел фильм о культовой кукле с участием Марго Робби и Райана Гослинга. Кассовые сборы этого фильма уже превысили 750 миллионов долларов. Картина оказалась настолько популярной, что люди стали устраивать различные челленджи — перевоплощаться в «Барби», записывать короткие видео по теме. Появилась даже специальная нейросеть, которая по фотографии генерирует Барби и Кенов. Ее, кстати, активно используют клубы РПЛ для оформления своих соцсетей.

Напомним, кукла «Барби» появилась в конце 50-х, ее создала американка Рут Хэндлер. Изначально Барби задумывалась для того, чтобы дети могли, что называется, играть во взрослых. Со временем кукла стала самодостаточной и начала «осваивать» различные профессии, в том числе модельный бизнес. «Барби» пользовалась бешеной популярностью у девочек на протяжении многих десятилетий. В конце концов эталонную женскую фигуру стали сравнивать с не вполне реалистичными пропорциями куклы. Производители не стоят на месте и придумывают все новых кукол - реалистичных, нестандартных, со своими особенностями. В наши дни история этой игрушки, несомненно, получила новый виток.