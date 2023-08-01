Программа фестиваля рассчитана на 20 часов. Фото: Мария СОРОКИНА

Ежегодный гастрономический фестиваль «Да, Шеф!» (0+) будет проходить в нижегородском парке «Швейцария» 5 и 6 августа. В этом году, как и прежде, нижегородцы примут участие в параде вкуса и творчества, понаблюдают за кулинарной битвой и смогут принять участие в развлекательной программе. Одним из самых ярких событий фестиваля станет кулинарный рекорд по приготовлению освежающего летнего лимонада с занесением в Книгу рекордов России. Основные мероприятия будут проходить на главной сцене парка. Ведущими фестиваля станут супруга известного шеф-повара Константина Ивлева Валерия, а также актер Денис Прытиков. Публикуем полную программу фестиваля «Да, шеф!» в Нижнем Новгороде 5-6 августа 2023 года.

5 августа

11:00 Легкая аэробная разминка; 11:30 Развлекательная программа; 12:00 Парад вкуса, творчества и достижений Поволжья; 12:45 Открытие Фестиваля «Да, шеф!»; 13:00 Кулинарная битва «Супер-кулинар Поволжья»; В живом кулинарном шоу сразятся профессиональные повара против кулинаров-любителей. У всех одинаковые условия и задания из «черных ящиков»; 15:40 Сочная зумба; 16:00 Продолжение «Кулинарной битвы»; 17:50 Танцевальная разминка; 18:10 Финал «Кулинарной битвы»; 18:50 Супер-финал «Кулинарной битвы» с Константином Ивлевым; 19:30 Награждение участников и победителей «Кулинарной битвы»; 19:40 Танцевальная разминка; 20:00 Музыкальная программа; 21:00 Концерт группы «Винтаж».

6 августа

11:00 Легкая аэробная разминка; 11:20 Утренник с Дедом Морозом; 12:00 Кулинарный рекорд по приготовлению самого большого лимонада. С занесением в Российскую книгу рекордов; 14:00 Молодежная кулинарная битва между студентами кулинарных и некулинарных профессий; 16:00 Награждение победителей Молодежной кулинарной битвы от Константина Ивлева; 17:00 Танцевальная разминка; 17:30 Музыкальная программа; 21:00 Концерт;

Также оба дня будет проходить эстафета «Адский шеф» с участием Вячеслава Вьюника, победителя первого сезона этого шоу, локация «Дым с огнем» с мастер-классами от пит-мастера Романа Гурова. Помимо этого на фестивале будут работать более 200 представителей общепита, фермерских хозяйств и различных компаний. В числе прочих будут развернуты локации с фотозонами, конкурсами, квизами и мастер-классами. Участники фестиваля смогут поиграть в футбол, квиддич и твистер, позаниматься йогой на свежем воздухе и отдохнуть в лаундж-зоне.