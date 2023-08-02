«Голубые береты» все-таки нашли фонтан: Как отметили день ВДВ в Нижнем Новгороде

В парке состоялся митинг и возложение цветов к памятнику. Фото: Александр Воложанин.

Сегодня, 2 августа, в России отмечается День Воздушно-десантных войск. И по традиции в этот день на всех улицах города и при любой погоде можно заметить крепких мужчин в тельняшках и голубых беретах. В День ВДВ «голубые береты» не только встречаются с сослуживцами, но и посещают праздничные мероприятия.

Фото: Александр Воложанин.

В этот раз основной точкой торжества стал парк Победы на Гребном канале. Вместе со своими семьями десантники смогли посетить выставки стрелкового оружия и военно-инженерного дела, а ещё поучаствовать в викторине.

Фото: Александр Воложанин.

Там же состоялся митинг и возложение цветов к памятнику Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову. Затем прошли спортивные соревнования, показательные выступления спецназа и мастеров восточных единоборств. Не обошлось и без концертно-развлекательных мероприятий. Там «голубым беретам» даже удалось найти работающий фонтан.

Фото: Александр Воложанин.

Напомним, что в День ВДВ в Нижнем Новгороде отключили десятки городских фонтанов. Их закрыли на профилактику по обслуживанию и ремонту, а воду из чащ слили. Правда, в городском департаменте благоустройства уточнили, что отключение с праздником не связано. Как оказалось, работы проводятся ежегодно с 1 по 3 августа по регламенту.