Очевидцы опубликовали фото последствий урагана в Нижнем Новгороде. ФОТО: Юрий Головин.

В Нижегородской области продолжают устранять последствия обрушившегося на регион урагана. Ветер налетел буквально за считанные минуты, но успел натворить немало дел. Показываем самые впечатляющие фото пронесшегося по Нижегородской области урагана.

В самом Нижнем Новгороде все началось с предупреждения синоптиков, которые сообщили о надвигающейся стихии.

– В течение дня 29 июля местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидаются сильные дожди, порывы юго-восточного ветра до 15-20 метров в секунду с сохранением вечером, - выпустил они экстренное предупреждение.

Дождь лил стеной, так что было не видно соседних домов. ФОТО: Юрий Головин.

Буквально через несколько минут нижегородцы и сами увидели надвигающуюся бурю – все небо заволокло тучами, а над городом образовалось гигантское облако пыли. Вскоре хлынул залповый ливень.

- Дождь просто лил стеной, не видно было даже соседних домов, - рассказывает нижегородец Юрий Г. – Я как раз был на балконе, когда все это началось. Жуткая картина!

Тем временем в Кузнечихе уже вовсю ломало деревья, поднимало в воздух бачки с мусором, заливало водой дороги и тротуары.

По всему городу переломало десятки деревьев. Фото: Елизавета КОПЫЛОВА

- Было страшно! Ветер был такой силы, что, казалось, вообще все переломает, - вспоминает жительница микрорайона Анна М. – Даже к окну боялась подойти, вдруг что-нибудь прилетит.

Тем, кто оказался в этот момент на улице, пришлось особенно не сладко. В СНТ «Дружба» Кстовского района ветром подхватило и сломало остановку. В этот момент в ней укрывались от стихии трое местных жителей. Искореженный бокс упал прямо на них – все они с травмами были доставлены в больницу.

Ветром перевернуло остановку. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

На Горьковском море ураган перерос в настоящий шторм, который с легкостью перевернул плывущий среди волн катамаран. В нем находились четверо туристов. После того, как суденышко захлестнуло волной, все они оказались в воде. Троих из них удалось быстро вытащить, а вот 71-летняя нижегородка утонула. Она стала единственной жертвой стихии в Нижегородской области.