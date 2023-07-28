Роспотребнадзор назвал восемь озер непригодными для купания в Нижнем Новгороде Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Восемь озер Нижнего Новгорода признали непригодными и небезопасными для купания. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора Нижегородской области.

По информации источника, с начала купального сезона специалисты провели 1100 исследований проб воды на городских озерах. Их проверяли на санитарно-химические, микробиологические, вирусологические, паразитологические показатели.

По результатам проверки восемь озер оказались опасными для купания. В список попали: озеро Сортировочное в Канавинском районе (оба пляжа), озеро Больничное рядом с больницей №39, озеро Мещерское, озера Пестичное и Светлоярское (оба пляжа) в Сормовском районе, озеро ПКиО на улице Смирнова в Автозаводском районе, зеро ПКиО на проспекте Молодежный в Автозаводском районе, озеро в парке им. 777-летия Нижнего Новгорода.

Кроме того, не рекомендовано купаться на городском пляже на озере Верхнее в городе Семенове.

Специалисты Роспотребнадзора отметили, что купание в этих озерах может привести к заражению различными инфекциями.