Автобус с 44 туристами из Нижнего Новгорода разбился в ДТП под Ростовом

Автобус оказался сильно поврежден. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Автобус с туристами из Нижнего Новгорода, ехавший в Краснодарский край, попал в серьезное ДТП под Ростовом. Об этом сообщает УГИБДД по Ростовской области.

Авария произошла около четырех часов утра на платной скоростной трассе «Дон». Автобус с 44 туристами из Нижнего Новгорода следовал в село Дивноморское Краснодарского края – им оставалось ехать каких-то пять часов. Однако в районе ростовского города Батайска водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и влетел в грузовик «Урал». Не исключено, что шофер утомился и уснул за рулем.

В результате 54-летний водитель автобуса погиб на месте. В салоне автобуса пострадал мужчина 55 лет.

Суда по опубликованным фото, удар был достаточно сильным. В результате столкновения у автобуса разворочало всю лобовую часть.