Килограммовые подберезовики и подосиновики размером с сапог: Гигантские грибы появились в нижегородских лесах

После недавних залповых ливней в нижегородских лесах растут огромные грибы. Фото: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

После недавних залповых ливней в Нижегородской области грибники массово потянулись в лес. Сейчас «улов» довольно весомый – под нож заядлых тихих охотников стали попадать гигантские грибы. Некоторые экземпляры просто поражают своим размером. Полными корзинами даров леса грибники хвалятся в социальных сетях.

Гриб размером с пакет. Фото: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Так, одному нижегородцу удалось отыскать в чаще впечатляющий подберезовик. Когда он принес гриб домой и решил взвесить, то обнаружил, что его вес составляет один килограмм.

Килограммовый подберезовик. Фото: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Небывалый урожай грибов встретился и другим тихим охотникам – они нашли в лесу на опушке подосиновики размером с сапог.

Подосиновик размером с сапог. Фото: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Правда, опытные грибники говорят, что в большинстве случаев такие грибы-гиганты червивые.

– Каждый день в течение недели собирала по 12 литров, но резала сразу на месте. Очень много червивых. Крепкие и толстые ножки, а начинаешь резать и одни червяки, – поделилась нижегородка Танюша Шмонина. – Были, кстати, чистые. Но это скорее исключение из правил.

Грибочки. Фото: Танюша Шмонина.

Богатый урожай грибов обнаружился в Борском районе. Улов отсюда увозят корзинами, ведрами, пакетами и даже целыми багажниками. Ассортимент грибочков весьма широкий: белые грибы, подосиновики, подберезовики, лисички и маслята.

Улов в Борском районе. Фото: Александр Иванович.

Напомним, собирать следует только хорошо знакомые, крепкие, не старые и не червивые грибы. При приготовлении грибов следует учитывать простые правила. Грибы на жарку необходимо предварительно хорошо очистить и промыть, а те грибы, что пойдут в соления, следует дополнительно замочить или отварить.