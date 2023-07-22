Гнал, как бешеный, и хотел задавить гаишника: Погоня за пьяным водителем в Кстове закончилась стрельбой и семью протоколами

Полицейские открыли огонь, чтобы остановить пьяного водителя в Кстовском районе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Нижегородской области полицейским пришлось открыть огонь, чтобы остановить пьяного водителя на мотоболотоходе, который пытался уйти от погони. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Все произошло на подъезде к городу Кстово. Во время дежурства инспекторы ГИБДД заметили на дороге мотоболотоход, который подозрительно вилял по всей проезжей части. Полицейские потребовали остановиться, но шофер проигнорировал это и продолжил ехать дальше. Тогда гаишники пустились в погоню – увидев это, нарушитель дал газу.

Водитель пытался оторваться от преследователей – гнал, как бешеный, резко менял направление движение и прочее. Только чудом он не зацепил другие машины.

- Свернув на просёлочную дорогу, правонарушитель, поняв, что попал в тупик, развернул транспортное средство и предпринял попытку наезда на полицейского, двигаясь в сторону госавтоинспектора, - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Чтобы остановить неадекватного лихача, полицейским пришлось применить табельное оружие. На опубликованных кадрах слышно, как инспектор кричит в громкоговоритель: «Останавливайся! Я буду стрелять на поражение! Стреляю на поражение!».

В итоге один из инспекторов выстрелил по колесам, повредив переднее колесо мотоболотохода, машина остановилась, и оттуда вышел 42-летний нетрезвый нижегородец. Он согласился пройти тест на алкоголь, который показал положительный результат.

В отношении нарушителя было составлено сразу семь административных протоколов: за управление в пьяном виде, за невыполнение требований госавтоинспекторов, отсутствие страховки, отсутствие регистрации транспортного средства, отсутствие документов и нарушение ПДД.

Сообщается также, что при стрельбе во время погони никто из людей не пострадал.