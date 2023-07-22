Новый сорт пшеницы вывели в Нижегородской области к юбилею Пушкина. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый сорт пшеницы вывели агрономы в Нижегородской области к юбилею Александра Сергеевича Пушкина. Сорт «Пушкинская 225» был создан в Большеболдинском районе, где расположено знаменитое имение поэта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Большеболдинского муниципального округа.

По словам генерального директора семеноводческой агрофирмы «Сергеевское» Максима Светлова, новый сорт – очень урожайный и перспективный.

- Его потенциальная урожайность - под 150 центнеров с гектара, а содержание белка - 14 процентов. Возможно, в ближайшее время он будет включен в реестр сортов, рекомендованных к возделыванию на территории Российской Федерации, — рассказал Максим Светлов.

Новый сорт пшеницы, выведенный специально к 225-му юбилею Пушкина, презентовали на первом учебно-практическом семинаре «Потенциал озимой пшеницы для увеличения высококачественного зерна в Нижегородской области», который состоялся в Большеболдинском районе на этой неделе. По его итогам заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Илья Храмов заявил, что пшеница «Пушкинская 225» будет представлена на федеральном уровне, чтобы как можно больше аграриев узнала об этом новом сорте.

225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина будут праздновать в России 6 июня в 2024 году. В Нижегородской области в селе Большое Болдино находится имение поэта, где он провел три осени и написал за это время около 50 произведений. Сейчас в музее-заповеднике «Болдино» проходят масштабные ремонтно-реставрационные работы, которые планируется завершить к юбилейной дате.