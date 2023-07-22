Бетономешалка провалилась на мосту в Воскресенском районе

Грузовик ушел задними колесами под мост. Фото: тг-канал "Нижний Новгород без цензуры"

В Воскресенском районе произошел необычный дорожный инцидент: там на деревянном мосту через реку Люнда провалилась бетономешкалка. Грузовик застрял в переправе задними колесами, пишет телеграм-канал «Нижний Новгород без цензуры».

Переправа находится на реке Люнда между деревнями Мартьяново и Шишенино. Это старенький деревянный мост, при взгляде на который невооруженным взглядом понятно, что больших потрясений он не выдержит. Однако водителя это не остановило, и вот итог – деревянный настил сломался, и задние колеса грузовика провалились, застряв в мосту.

Фото: тг-канал "Нижний Новгород без цензуры"

Самое удивительное, что перед мостом с обеих сторон установлен дорожный знак с ограничением массы в 4 тонны. Автобетоносмеситель КамАЗ без груза весит более 13 тонн, а с грузом его масса может превышать 33 тонны. Зачем водитель на такой машине поехал через деревянный мост, остается загадкой.

Фото: тг-канал "Нижний Новгород без цензуры"

Теперь мост оказался заблокирован, и местным водителям приходится разворачиваться и искать пути объезда.