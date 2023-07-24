Нижегородцы идут за лекарствами в Интернет

Нижегородская область стала лидером в ПФО по объему заказа лекарств через Интернет. Согласно исследованию, проведенному маркетплейсом здоровья «Здравсити», за последние 30 дней жители региона оформили на онлайн-сервисе порядка 25 тысяч заказов, что в 2,5 раза больше, чем в Саратовской области, которая занимает вторую строчку рейтинга. И если нижегородцы уже привыкли покупать лекарства дистанционно, то вот пользоваться услугой курьерской доставки пока нет.

Нижегородская область – один из регионов, где доля онлайн-продаж лекарств одна из высоких. Она сопоставима с объемами в Московской области, продвинутой в части наличия разных интернет-магазинов и курьерских услуг. По данным исследовательского агентства DSM Group, около 14% всех медикаментов по итогам прошлого года люди купили через дистанционные сервисы. И темпы только нарастают.

– Популярность онлайн-аптек объясняется не только удобством. В Интернете можно внимательно изучить инструкции к препаратам и сравнить стоимость. Именно наличие выгодных ценовых предложений делает дистанционные сервисы по заказу и доставке лекарств востребованными среди покупателей, – говорит Борис Попов, генеральный директор «Здравсити».

Впрочем, хоть нижегородцы и заказывают медикаменты на виртуальных витринах, к курьерской доставке прибегают нечасто. Эксперт объясняет, что из-за законодательных ограничений ей нельзя воспользоваться, если в заказе есть рецептурные препараты:

– В Нижегородской области самая востребованная категория лекарств – препараты для сердечно-сосудистой системы. Ежемесячно на нашем маркетплейсе жители региона покупают от 4 тысяч упаковок. Топ самых популярных – Эдарби, Лориста, Конкор. Все они рецептурные, как, впрочем, большинство лекарств этой категории. Заказывать в Интернете их можно, но получать нужно исключительно в аптеке.

Безусловно, это не проблема, так как в регионе большая представленность аптек, которые могут выдать онлайн-заказы. Так, у упомянутого выше сервиса по всей области около тысячи аптек пунктов выдачи заказов, из которых можно выбрать наиболее удобный, где можно забрать свой заказ «по пути».

Сервис, которым активно пользуются нижегородцы, еще предстоит оценить тем регионам, где заказывать лекарства по Интернету еще не привыкли. Например, жителям Марий-Эл, Удмуртии и Мордовии, где, по данным «Здравсити», оформляется пока только по 2 тысячи заказов в месяц.