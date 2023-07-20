Роман Юнусов и Эвелина Бледанс прогулялись по центру Нижнего Новгорода

Артисты спросили дорогу у городового. Фото: "Новый городовой".

Актеры Роман Юнусов и Эвелина Бледанс посетили Нижний Новгород 19 июля. В числе первых знаменитостей встретили городовые на улице Большой Покровской. Артисты подошли к городовому с картой, чтобы спросить дорогу, и бравый мужчина в форме им помог.

- Эвелина Бледанс и Роман Юнусов знают, у кого спрашивать дорогу. Актёры сегодня в Нижнем Новгороде, - написали городовые в своих соцсетях после этой встречи.

Ближе к ночи Эвелина Бледанс в своих сторис рассказала, что ведется работа над проектом для телеканала ТВ-3.

- Работаем. Начали в 7:00. Сколько у нас смена длилась? 20 часов. В кадре, бегая по городу. - поделилась подробностями сама артистка.

Судя по всему, актеры работают над новым телешоу о путешествиях по России. Помимо Бледанс и Юнусова в съемочном процессе принимает участие блогер Виолетта Чиковани. Артисты также были замечены на туристической улице Рождественской и в студии красоты на улице Тимирязева, куда они приехали «наводить красоту». Организатор акции «Бюст-мост» и конкурса «Мисс Нижний Новгород» Екатерина Чудакова также поделилась в соцсетях совместными фото и видео с Эвелиной Бледанс.

- Эвелина приехала в Нижний Новгород. Вы посмотрите на эту красотку! Еще и прыгает, бегает в 8 утра. Легла в три, проснулась в семь и бодра, весела. Чудесное настроение! - рассказала Чудакова в своем видеоролике.

О том, сколько времени знаменитости пробудут в нашем городе, пока не сообщается.