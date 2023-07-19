Кстовский аквапарк «Атолл» эвакуировали вечером 19 июля . Фото: сайт аквапарка «Атолл».

Аквапарк «Атолл» в Кстове эвакуировали вечером 19 июля. Об этом сообщили в телеграм-канале «Мой Нижний Новгород».

Как отмечается, эвакуация прошла не организованно. Жители жалуются, что им приходилось выбегать на улицу в купальниках, а на выходе из здания образовалась толкучка. Люди были в недоумении от происходящей ситуации и не понимали, что им делать.

-Турникеты на вход и выход закрыты, люди перелезают прямо через них, - поделились очевидцы.

Предположительно, эвакуация прошла из-за сообщения о взрывном устройстве. В пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области не объяснили, что же произошло.

В пресс-службе нижегородского ГУ МВД сообщили, что причина эвакуации им неизвестна.

- Это решение аквапарка, - подчеркнули в ведомстве.