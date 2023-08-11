Борис Аржанов – врач-нейрохирург ГКБ № 39

Аржанов Борис Николаевич – врач нейрохирург, невролог, кандидат медицинских наук.

В 1985 году окончил Горьковский государственный медицинский институт им. С.М. Кирова.

В 1988 г. получил специализацию «Нейрохирургия» в Горьковском межобластном центре.

Работал заведующим 3 нейрохирургического отделения ГКБ № 39.

С 1995 года является кандидатом медицинских наук.

В 2003 году присвоены высшая квалификационная категория по специальности нейрохирургия.

В 2004 году – лауреат премии Нижнего Новгорода «Лучший нейрохирург Нижегородской области»

С 2018 года – специализация по «Неврологии».

В настоящее время является действующим оперирующим нейрохирургом ГКБ № 39 и врачом – консультантом в ООО Мед. Центре «Жемчужина» по нейрохирургии и неврологии.