Кинетические инсталляции, городская медиавыставка и новые локации: Чем удивит нижегородцев фестиваль Intervals 2023

На фестивале будут представлены масштабные уличные медиаинсталляции. Фото: АНО "Центр 800".

Международный фестиваль медиаискусства Intervals 2023 будет проходить в Нижнем Новгороде с 25 по 27 августа. Площадками для его проведения в этом году выбраны 14 знаковых мест нашего города, причем все они расположены сравнительно недалеко друг от друга. В этот раз насладиться медиаискусством можно будет на Стрелке, в Пакгаузах, на Нижневолжской набережной, Гребном канале, улицах Варварской и Большой Покровской, а также в «Терминале» и «Горадроме».

- На выставке будут представлены масштабные уличные медиаинсталляции, 3D-мэппинги на фасадах зданий, кинетические и интерактивные работы, а также инсталляции внутри памятников архитектуры и современных сооружений. Увидеть медиавыставку гости фестиваля смогут бесплатно, - сообщают организаторы.

На этот раз в фестивале примут участие приглашенные медиахудожники из Австралии, Японии, Испании, Китая и Индонезии. Кроме того, приедут и ведущие российские художники, в числе которых Покрас Лампас, С Е Т А П, Александр Абрамов, Bestereo, Inty, LYM PRO, студия dreamlaser и многие другие.

Фестиваль включает в себя и образовательную составляющую. Медиахудожники и специалисты креативных индустрий расскажут много интересного на мероприятиях в академии «Маяк». Всего предусмотрено 26 бесплатных лекций.

В этом году фестиваль Intervals затронет и клубную жизнь. Так, в Milo Club на Зеленском съезде состоится аудиовизуальный концерт певицы Сюзанны. Визуальные эффекты обеспечит студия dreamlaser.

- С 2017 года команда Intervals стремится показать, как аудиовизуальное искусство может преображать пространство и влиять на восприятие окружающей среды. За несколько лет нам удалось подсветить те места города, которые нуждаются в переосмыслении, а также раскрыть потенциал недавно появившихся локаций, - подчеркнула куратор фестиваля Ксения Чеховская.