На взятки мог купить несколько квартир: Полицейский начальник «крышевал» наркобизнес в Нижегородской области

Полицейский начальник «крышевал» наркобизнес в Нижегородской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижегородской области вынесли приговор двум бывшим полицейским начальникам, один из которых «крышевал» наркобизнес, а другой помогал ему выколачивать деньги из драгдилеров. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СУ СК России.

Несколько лет назад наркобизнес в небольшом городе Выкса цвел пышным цветом, а все потому, что полицейские, которые должны были ловить распространителей «дури», являлись их покровителями. Наркоторговцы наладили «сотрудничество» с заместителем начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков, который целых два года закрывал глаза на их существование за вознаграждение в среднем около 200 тысяч рублей в месяц.

- С июля 2016 года по ноябрь 2018-го он получил взяток на общую сумму шесть миллионов рублей за непроведение комплекса необходимых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, - уточнили в региональном Следкоме.

На шесть миллионов рублей в те годы в Выксе можно было купить несколько трехкомнатных квартир – впрочем, куда потратил оборотень в погонах эти деньги, неизвестно. В какой-то момент дела у наркоторговцев пошли из рук вон плохо, и они перестали платить дань своему покровителю. Возмущенный отсутствием постоянного притока легких денег, полицейский решил выбить взятки силой, для чего привлек своего коллегу – начальника уголовного розыска.

- Вместе они применили спецсредства и физическую силу в отношении одного из изготовителей наркотических средств, ограничив его свободу передвижения для получения признательных показаний, - рассказали в региональном СУ СК.

Оборотни в погонах были раскрыты сотрудниками СК и ФСБ, расследование уголовного дела шло довольно долго. Из органов внутренних дел полицейские, разумеется, были уволены, и вот, наконец, им вынесли приговор. Заместителю начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков дали 12 лет строгого режима и назначили штраф в 36 млн рублей, а его подельнику – 4 года условно с испытательным сроком 3 года.

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