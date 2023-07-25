Редевелопмент улицы Черниговской стартовал в Нижнем Новгороде

Реконструкцию планируют провести в два этапа. Фото: GloraX.

Улица Черниговская знакома многим жителям Нижнего Новгорода. Здесь на набережной Оки на участке от Канавинского до метромоста некогда кипела жизнь, но со временем территория оказалась заброшенной и забытой. Сейчас на улице Черниговской много обшарпанных зданий, ветхих домов и пустынных улочек, однако скоро это историческое пространство должно преобразиться. Компания GloraX инвестирует 30 миллиардов рублей, чтобы на месте забытой и пустующей улицы Черниговской появился знаковый квартал.

Старт проекту редевелопмента улицы Черниговской был дан в Нижнем Новгороде 25 июля. Торжественнаяцеремония, приуроченная к получению разрешения на строительство и старту работ, проходилана месте будущего строительства.

На один день на стройплощадке раскинули большой и светлый шатёр, где гостей встречали весёлый шарманщик, красивая дама с собачкой, юный разносчик газет, купец, художник, продавщица цветов и даже городовой. Как оказалось,в исторический контекст локации гостям помогали погрузиться актеры иммерсивного перфоманса.

"Парящий" мост. Фото: GloraX.

Затем у гостей была возможность пройти по символическому «мосту в будущее» во второй павильон, где цифровой помощник Lora рассказала о самом проекте застройки. Презентация сопровождалась проекционным 3D маппинг-шоу. После этого губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и президент компании GloraX Андрей Биржин заложили в фундамент комплекса символическую капсулу с посланием потомкам.

–Улица Черниговская была позором речного фасада Нижнего Новгорода. Безусловно, огромное историческое наследие этой территории заставляет относиться к ней с трепетом и желанием её возродить. И всегда было мечтой, чтобы улица Черниговская стала новым бриллиантом в городской ткани, – рассказал глава региона. – Теперь мы являемся свидетелями старта проекта, который предполагает новое строительство уникальной сложности. План и мечта – сделать высокотехнологичную улицу, которая будет конкурировать с лучшими живыми и привлекательными туристическими улицами Москвы и Санкт-Петербурга.

Концепция развития предполагает создание на улице Черниговской «мини-города», однако при проведении работ особое внимание уделят сохранению и реставрации уже существующих памятников архитектуры.

Реконструкцию от переулка Мельничный до Метромоста планируют провести в два этапа. В первую очередь на месте снесённого элеватора бывшего мукомольного завода будут строить высотные здания – стометровые жилые башни, которые будут соединены между собой парящим мостом с панорамными видами на реку и Нижний Новгород. Ещё специалисты займутся реставрацией трех зданий ансамбля мельницы Башкирова с сыновьями.

Компания GloraX инвестирует 30 миллиардов рублей. Фото: GloraX.

В рамках второй очереди будут проведены работы по строительству дополнительных подпорных стенок склона по улице Черниговская, строительство фоновой застройки и благоустройство.

– Здесь особая атмосфера, которую создают объекты культурного наследия, и модернизация будет проводиться с уважением к ним. Исторические здания отреставрируют, появится новое жилье, административно-деловая и гостиничная инфраструктура, скверы, прогулочные зоны, социальные объекты. Одна из задач, которую перед нами ставит губернатор, – преображение речного фасада Нижнего Новгорода. Нижневолжская набережная, набережная Гребного канала, Стрелка уже приобрели совсем другой вид. Набережная улицы Черниговской станет логичным продолжением этой работы и крупнейшим подобным проектом, – подчеркнул мэр города Юрий Шалабаев.

Концепция благоустройства улицы Черниговской предполагает, что уже через пять лет в Нижнем Новгороде будут созданы новые общественные пространства для активного досуга и времяпрепровождения с семьей или друзьями.

Концепция благоустройства улицы Черниговской предполагает, что уже через пять лет в Нижнем Новгороде будут созданы новые общественные пространства. Фото: GloraX.

– Мы благодарим губернатора и правительство Нижегородской области за эффективное сотрудничество на этапе подготовки к реализации проекта GloraXPremium Черниговская и оказанное нам доверие. Создавая новую точку притяжения на карте Нижнего Новгорода, мы совместными усилиями продолжаем историю его трансформации, восстанавливаем мост между великим прошлым города и его вдохновляющим будущим. Мы гордимся возможностью внести свою лепту в будущее развитие города и приложим все усилия, чтобы наш проект стал настоящим украшением Нижнего Новгорода, – отметил президент GloraX Андрей Биржин.

По проекту на улице Черниговской предполагается возведение медицинского центра, спортивных секций, сервисного апарт-отеля с фитнес-центром, жилых домов общей площадью 140 тысяч квадратных метров и двух встроенных детских садов. На первых этажах зданий также разместятся ресторанный кластер, кафе, магазины и предприятия сферы услуг.