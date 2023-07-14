Авиашоу можно будет наблюдать на Стрелке. Фото: Влад Комяков

В субботу, 15 июля, в Нижнем Новгороде отметят 100-летие первого пассажирского рейса. Он был приурочен к открытию Нижегородской ярмарки и выполнен по маршруту Москва-Нижний Новгород. В связи с этим для нижегородцев и гостей города подготовили множество сюрпризов от тематической выставки в аэропорту до выступления парашютистов и пилотажных групп над акваторией Волги. Публикуем полную программу авиашоу 2023 в Нижнем Новгороде.

Мероприятия на Нижегородской ярмарке:

- 11:00 – 19:00 - Фестиваль исторической реконструкции: гости смогут погрузиться в атмосферу советских ярмарок и первых пассажирских полетов;

- 13:00-14:00 - Поднятие флагов и приветственные слова. Дефиле стюардесс в ретрокостюмах, выступления поющих бортпроводников.

Мероприятия на Стрелке:

- 14:30 – 15:30 - Авиашоу с демонстрацией фигур высшего пилотажа.

В программе:

- выступление летной группы «Русь» на пяти самолетах Л-39;

- показательный полет выдающегося летчика Светланы Капаниной на самолете EXTRA 330LX; выступления летчиков на Яках и МиГах ( Як-130, МиГ-29УБ, Як-52);

- выступление парашютистов.

Мероприятия в аэропорту «Чкалов»:

В течение дня будет работать экспозиция, посвященная Валерию Чкалову и первым десятилетиям в истории отечественной авиации.