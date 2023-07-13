Реконструкцию Нижегородской станции аэрации завершат в 2024 году. ФОТО: Проектная дирекция Минстроя России.

В Нижегородской области полным ходом идет реконструкция станции аэрации, обеспечивающей очистку канализационных стоков Нижнего Новгорода и Бора. Все работы ведутся в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

- Нижегородская область является лидером по количеству построенных и реконструированных в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» объектов водоотведения, - отметила Дина Сафиуллина, директор ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России». - С начала действия федерального проекта в 2019 году в регионе введен в эксплуатацию 31 объект. Реконструкция Нижегородской станции аэрации – знаковый и крупнейший проект. Мощность станции после реконструкции составит почти 790,5 тысяч кубометров в сутки. Работы по реконструкции сооружений стартовали в декабре прошлого года, запустить в эксплуатацию модернизированную станцию планируется в конце 2024 года.

Очистка стоков проводится в несколько этапов. Она включает в себя механическую очистку, отстаивание, биологическую переработку с помощью полезных бактерий и обеззараживание. Очищенная вода поступает в Волгу, тем самым замыкая городскую экологическую цепочку круговорота питьевой воды. Ежегодно через станцию проходит 250 млн кубометров сточных вод.

Эта станция обеспечивает очистку канализационных стоков Нижнего Новгорода и Бора. ФОТО: Проектная дирекция Минстроя России.

Эти очистные сооружения были построены еще в 1974 году. Они были спроектированы под более щадящие нормативы очистки сточных вод. На сегодняшний день они уже морально устарели.

- В последние годы велась модернизация отдельных сооружений станции, - отмечают разработчики проекта. - Однако в связи с развитием технологий водоочистки только полномасштабная реконструкция позволит сооружениям работать в соответствии с современными нормами очистки сточных вод и многократно улучшит качество очистки сточных вод, сбрасываемых в Волгу.

После реконструкции в технологический цикл очистки воды включат новые процессы, среди которых дефосфотация, нитро-денитрофикация и термическая сушка осадков.

- Благодаря этим процессам будет происходить более глубокое удаление биогенных элементов, а также улучшится процесс обезвоживания осадка, - рассказывают инженеры. - Также реконструкция предполагает замену целого ряда технологических элементов станции. В частности, запланирована замена сооружений по отделению мусора от сточных вод, модернизация блока песколовок и второй очереди аэротенков, капитальный ремонт отстойников с заменой илоскребов, замена технологии обеззараживания хлорированием на обработку ультрафиолетом.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Благодаря проделанной работе объем отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод в Нижегородской области снижен до 0,3132 тысяч кубометров в год. К концу 2024 года планируется повысить показатель прироста мощности очистных сооружений до 0,23 тысяч кубометров в год. При этом объем отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод снизится до 0,12 тысяч кубометров в год.