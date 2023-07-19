Кормили через форточку: После ареста хозяина две собаки несколько недель голодали в запертой квартире в Дзержинске

Собакам ищут новый дом. Фото: Предоставлено Андреем Несимук.

В Дзержинске две собаки пару недель провели в запертой квартире без еды, воды и прогулок. В ловушке они оказались из-за хозяина, которого посадили в тюрьму на два года. До ареста владельца у четвероногих жизнь тоже складывалась не лучшая: мужчина много пил, выпускал питомцев на улицу и они бегали сутки напролет одни, даже в холодные зимы. Собаки также оставались обделенными лакомствами и лаской, хозяин о них не заботился, только вечно кричал и избивал.

– Он завёл кобеля и суку. Девочка постоянно рожала, всех щенков хозяин убивал. Сами собаки довольно дикие, так как их постоянно били. Ели они, в основном, с помоек или если добрые люди чего вынесут, – рассказала «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» волонтёр Татьяна Сидорова.

Судьбой животных, оказавшихся в домашнем плену, обеспокоилась одна из жительниц злополучной пятиэтажки на улице Чапаева. Она обратилась за помощью к зоозащитникам и вместе с ними стала искать способы помочь несчастным хвостикам. Просто так открыть квартиру и выпустить собак на волю невозможно, ведь подобное считается взломом.

Каштанка. Фото: Предоставлено Андреем Несимук.

– На улице стояла жара, а в закрытом помещении духота, наверное, была невероятная. Собаки скулили и скреблись в дверь, чтобы их выпустили. Из квартиры вонь доносилась жуткая, тараканы бежали. Страшно представить, что внутри. Мы ходили к участковому неоднократно, обращались за помощью, но получали отказы, – рассказала женщина. – А потом вышли на промышленного альпиниста, который занимается спасением животных из подобных ситуаций.

Мужчина приехал на вызов и увидел, что окно в квартире на пятом этаже, где взаперти коротали свое время собаки, оказалось открытым на проветривание. Тогда волонтёр-альпинист съездил в управляющую компанию дома, получил разрешение на использование крыши и оттуда с помощью троса и специального оборудования спускался к нужному окну. Через небольшую щель мужчине несколько дней приходилось поить и кормить брошенных животных.

Собаки истощены. Фото: Предоставлено Андреем Несимук.

– Впоследствии есть активно прибегала только чёрная собака, вторую я уже не видел. Также когда мы потом стучали в дверь, то лаяла только одна, – поделился с «Комсомолкой» альпинист и зоозащитник Андрей Несимук. – Конечно, переживаний у нас тогда прибавилось, но всё обошлось.

Пока официальные ведомства и инстанции молчали, в интернете эта история получила масштабную огласку. Нашлись и неравнодушные люди, которые приехали и выпилили небольшой кусок деревянной двери, чтобы собаки смогли выйти.

– Кто так помог, мы не знаем. Когда мы приехали, то собаки уже бегали во дворе. Собака с чёрной шерстью оказалась кобелем, его поймали сразу, – объяснил промышленный альпинист. – А шоколадного окраса собака оказалась девочкой, она в руки не далась, убежала. Поймать перепуганное животное нам удалось только через два дня. Эти собаки вообще были зашуганные, при любом движении сразу давали дёру.

После отлова собак сразу направили на передержку, где они могли вдоволь наесться и отоспаться в чистоте и уюте. И если за состояние суки беспокоиться не приходилось, то состояние кобеля вызывало у волонтёров тревогу. У хвостика по кличке Шелест в паховой области сформировалось нечто похожее на опухоль. Однако позже выяснилось, что это была гнойно-кровяная масса, её на днях удалили во время операции.

Кобель по кличке Шелест. Фото: Предоставлено Андреем Несимук.

– Коричневой девочке можно уже начинать искать новую семью. Впереди стерилизация и приучение к поводку. Так что, если кто-то захочет взять к себе в семью и окружить заботой, то будем рады, – сообщают волонтёры.

Шелеста же пока выписали под наблюдение домой, через две недели ему снимут швы и тоже начнут искать новых любящих хозяев.

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