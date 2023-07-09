Переходил дорогу на красный: Иномарка насмерть сбила пешехода в Нижнем Новгороде

ДТП на проспекте Ленина, 50. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде иномарка насмерть сбила пешехода 8 июля. Погибший переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

В 20.55 на проспекте Ленина, 50, водитель автомобиля «Грейт Вол» наехал на пешехода, который переходил проезжую часть вблизи «зебры», но на красный свет светофора.

В результате ДТП пешеход скончался на месте от полученных травм.

Ранее мы сообщали о другом страшном происшествии. Ночью 1 июля на 266 километре автодороги Владимир – Муром – Арзамас водитель «ГАЗели» наехал на пешехода, который стоял на середине проезжей части. В результате этого мужчина вылетел на встречную полосу, где его сбил автомобиль «Ниссан Альмера». Пешеход получил травмы, от которых скончался.

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