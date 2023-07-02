Сначала сбила «ГАЗель», потом иномарка: Пешеход погиб в Нижегородской области

ДТП случилось на автодороге Владимир – Муром – Арзамас. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Страшное ДТП случилось ночью 1 июля на проезжей части в Нижегородской области. В Арзамасском районе пешехода сбила «ГАЗель», а после – иномарка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

На 266 километре автодороги Владимир – Муром – Арзамас водитель «ГАЗели» наехал на пешехода, который стоял на середине проезжей части. В результате этого мужчина вылетел на встречную полосу, где его сбил автомобиль «Ниссан Альмера».

На встречной полосе пешехода сбил автомобиль «Ниссан Альмера». Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Пешеход получил травмы, от которых скончался.

Ранее мы сообщали, что ночью 27 мая в районе дома №46 на проспекте Ленина. Водитель автомобиля BMW двигался со стороны станции метро «Пролетарская» в сторону бульвара Заречный и наехал на пешехода, который переход дорогу на красный свет светофора.

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