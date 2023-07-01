Нижегородец чуть не лишился глаза из-за осложнений хронического гайморита Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глаз нижегородца чуть не выпал из-за осложнений хронического гайморита. Об этом рассказал врач-отоларинголог, хирург, Григорий Белозеров в социальных сетях.

Врач опубликовал фото, на котором видно, что глаз пациента вылез из орбит. Однако эта фраза написана в буквальном смысле, а не в переносном.

Пациент поступил с сильнейшим отеком и выпячиванием глаза. Нагноится глаз не успел, но потребовалось срочное оперативное вмешательство.

- Прооперировали, поставили дренаж для промывания лобной пазухи и носа, - отметил Григорий Белозеров.

Более того, пациента ждет усиленная антибактериальная терапия.