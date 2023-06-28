Дальнобойщик – работа для настоящих мужчин. ФОТО: ООО "МФ Лоджистикс"

Доставка товаров в крупные торговые сети и строительные гипермаркеты, обеспечение сырьем промышленных производств и перевозка уже изготовленной продукции – все это было бы попросту невозможно без дальнобойщиков. Именно грузоперевозки, словно артерии кровеносной системы, пронизывают все сферы деятельности и обеспечивают работу бизнеса.

Однако в последние годы в отрасли возникла серьезная проблема – нехватка кадров. По оценке экспертов, сейчас дефицит водителей в стране составляет почти 30%. Главное, что отпугивает сотрудников – это перспектива переработок. Нередко водителям приходится работать без выходных и праздников, отправляясь на длинные дистанции. В результате молодежь не спешит идти в дальнобойщики.

Важным фактором является хорошая атмосфера в коллективе. ФОТО: ООО "МФ Лоджистикс"

Как рассказал генеральный директор ТПП Нижегородской области Иван Разуваев, в зависимости от вида перевозок возрастная категория водителей 50+ составляет от 50 до 70%. Дефицит кадров в основном связан с тяжелыми условиями труда и сложностью привлечения в профессию молодежи.

- Система подготовки кадров осталась на уровне 60-х годов прошлого столетия. Изменившиеся условия перевозок, скорости доставки грузов и пассажиров, техническая сложность и мощность автомобилей предъявляют совершенно иные требования к подготовке кадров, - уверен Иван Разуваев.

Действительно, если посмотреть сайты по поиску работы, то вакансий дальнобойщика там полным-полно. Вот только они все одинаковые: зарплата 100-120 тысяч рублей, должен работать целый день, должен самостоятельно ремонтировать автомобиль, должен обеспечивать целостность грузов... И еще много разных «должен». Однако как только дело доходит до зарплаты и поощрений, то на деле эти условия выполняются уже не всегда.

Благодаря своей работе водителям удается посмотреть весь мир. ФОТО: ООО "МФ Лоджистикс"

- Сейчас у водителей есть несколько важных условий, которыми они не готовы поступаться, - объясняет специалист рекрутингового агентства Алексей Тимофеев. – Прежде всего, это зарплата без задержек и нормальные пробеги по 600-800 километров в день. К сожалению, многие работодатели выдвигают совершенно нереальные требования в этом плане. Не менее важна и хорошая атмосфера в коллективе – чувство плеча, поддержка со стороны руководства, общая идея.

Те немногие компании, которые заботятся о своих сотрудниках и готовы выполнять поставленные условия, оказываются вознаграждены с лихвой. Благодаря «сарафанному радио» хорошие отзывы о них быстро разлетаются среди водителей. Поэтому, в отличие от других, сотрудников они находят довольно легко.

- Большинство водителей к нам приходят по совету наших же сотрудников, - рассказывает генеральный директор ООО «МФ Лоджистикс» Виталий Лебедев. – В отличие от других компаний, у нас довольно выгодные условия. Судите сами, средняя зарплата у водителей 120-140 тысяч рублей. Оплата больничных, отпусков, включая дополнительные за вредность. При этом мы создаем максимально комфортные условия для водителей: продуманная логистика, безопасные автомобили, адекватные требования. Но самое главное – у нас человеческое отношение к сотрудникам. Водители – одни из главных людей в компании. Поэтому мы заботимся не только о них, но и об их семьях. Для этого в нашей компании существуют специальные меры поддержки – проводится обучение, организуются выезды на спортивные и культурные мероприятия, действуют абонементы в ФОК для водителей и членов их семей.

Для водителей проводятся многочисленные спортивные и культурные мероприятия. ФОТО: ООО "МФ Лоджистикс"

Когда водителям большегрузов предлагаются такие условия и когда закрыты базовые потребности специалиста, то профессия дальнобойщика начинает играть совершенно другими красками.

- Я работаю в этой компании с 2020 года, - рассказывает водитель ООО «МФ Лоджистикс» Илья Русин. – За это время я успел объехать всю страну вплоть до Магадана. Много раз у меня были поездки по Европе, по Турции и по другим направлениям. И, конечно, это бесценный опыт! Поэтому работа меня полностью устраивает. Нравится и та корпоративная культура, которая существует в компании – проводятся разные мероприятия, совместные поездки, подарки для детей. Например, совсем недавно для наших водителей и их семей была организована поездка в музей Горьковского автозавода, а детишек возили в парк развлечений «Изумрундия». Поэтому я на работе всем доволен и друзьям рекомендую. Некоторые, кстати, моими рекомендациями уже воспользовались – полгода назад по моему совету к нам в компанию устроился мой друг.

КОМПЕТЕНТНО

Генеральный директор ТПП Нижегородской области Иван Разуваев:

«Решить проблему дефицита кадров на конкретном предприятии можно с помощью традиционных мер – повышения заработной платы, предоставления бонусных программ, улучшения условий труда. Но также очень важно обеспечить подготовку и переподготовку водителей, специалистов и руководителей транспортных предприятий. На законодательном уровне целесообразно внести изменения в национальные проекты «Демография» и «Профессионалитет» для бюджетного финансирования обучения работников транспортной отрасли, в частности граждан, заключивших с работодателем ученический договор с последующим трудоустройством. Это позволит привлечь к обучению экономически активную часть населения с учетом реальных потребностей транспортных компаний. Еще одна возможная мера - внести программу профессиональной подготовки водителей категории С и СЕ в перечень программ нацпроекта «Профессионалитет», что обеспечит бюджетное финансирование профессиональной подготовки, позволит начать профориентацию по данной специальности для выпускников 9-х – 11-х классов и, как следствие, создать кадровую базу для транспортной отрасли».