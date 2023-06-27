Мужчина упал с Молитовского моста в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Днем 27 июня мужчина упал с Молитовского моста в Нижнем Новгороде. Первыми о случившемся сообщили очевидцы происшествия. Вскоре информацию подтвердили и сотрудники МЧС.

- Сегодня в 15:46 поступило сообщение о падении человека с Молитовского моста в Нижнем Новгороде, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. - Первым его увидели рыбаки. Они-то и доставили мужчину на берег.

Пострадавший мужчина доставлен в больницу. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

К тому моменту на место прибыли сотрудники ПРПСО МЧС России, работники пожарного катера «Вьюн», а также спасатели аварийно-спасательного отряда Нижнего Новгорода. Также выезжали сотрудники 50-й пожарно-спасательной части. Всего в спасательной операции были задействованы 7 человек и две единицы техники.

Как рассказали спасатели, мужчина не мог самостоятельно передвигаться. Поэтому на носилках его отнесли в машину скорой помощи. После этого его доставили в больницу.