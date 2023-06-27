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Происшествия27 июня 2023 9:26

Апелляционный суд сохранил пожизненное заключение Тимуру Бекмансурову, устроившего массовый расстрел студентов Пермского университета

Приговор убийце остался без изменений
Василий КРОТОВ
Апелляционный суд сохранил пожизненное заключение Тимуру Бекмансурову, устроившего массовый расстрел студентов Пермского университета. ФОТО: Пресс-служба Четвертого апелляционного суда.

Апелляционный суд сохранил пожизненное заключение Тимуру Бекмансурову, устроившего массовый расстрел студентов Пермского университета. ФОТО: Пресс-служба Четвертого апелляционного суда.

Сегодня, 27 июня, в Нижнем Новгороде прошло рассмотрение апелляции по одному из самых громких процессов последнего времени – делу Тимура Бекмансурова, расстрелявшего десятки людей в Пермском университете. Напомним, в сентябре 2021 года студент-первокурсник Тимур Бекмансуров приехал в университет с охотничьим ружьем, заряженным картечью. Он шел по территории кампуса и стрелял в людей. От его рук погибли 6 человек, более 50 получили ранения. Еще в декабре решением Пермского краевого суда стрелявший был приговорен к пожизненному заключению.

- Признаю вину в полном объеме, ущерб выплатить обязуюсь. При вынесении приговора прошу учесть инвалидность, положительные характеристики и отсутствие судимостей, реализовать принципы гуманизма и не применять в отношении меня пожизненное заключение, - заявил в своем последнем слове на суде Тимур Бекмансуров.

Общение с Бекмансуровым было по видеосвязи. ФОТО: ПРесс-служба Четвертого апелляционного суда.

Общение с Бекмансуровым было по видеосвязи. ФОТО: ПРесс-служба Четвертого апелляционного суда.

Однако вскоре после оглашения приговора адвокаты заявили о слишком суровом приговоре и подали апелляцию. На рассмотрение дело было передано в Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде. На само заседание осужденного не привозили. Все это время он по-прежнему находился в СИЗО, общение с ним осуществлялось по видеосвязи. В ходе своего выступления убийца просил дать ему второй шанс и позволить хоть когда-нибудь выйти на свободу. Само заседание продолжалось около двух часов, однако к изменению приговора не привело.

- Суд постановил оставить без изменений основное наказание в виде пожизненного заключения, - говорится в решении суда.

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