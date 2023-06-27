Апелляционный суд сохранил пожизненное заключение Тимуру Бекмансурову, устроившего массовый расстрел студентов Пермского университета. ФОТО: Пресс-служба Четвертого апелляционного суда.

Сегодня, 27 июня, в Нижнем Новгороде прошло рассмотрение апелляции по одному из самых громких процессов последнего времени – делу Тимура Бекмансурова, расстрелявшего десятки людей в Пермском университете. Напомним, в сентябре 2021 года студент-первокурсник Тимур Бекмансуров приехал в университет с охотничьим ружьем, заряженным картечью. Он шел по территории кампуса и стрелял в людей. От его рук погибли 6 человек, более 50 получили ранения. Еще в декабре решением Пермского краевого суда стрелявший был приговорен к пожизненному заключению.

- Признаю вину в полном объеме, ущерб выплатить обязуюсь. При вынесении приговора прошу учесть инвалидность, положительные характеристики и отсутствие судимостей, реализовать принципы гуманизма и не применять в отношении меня пожизненное заключение, - заявил в своем последнем слове на суде Тимур Бекмансуров.

Общение с Бекмансуровым было по видеосвязи. ФОТО: ПРесс-служба Четвертого апелляционного суда.

Однако вскоре после оглашения приговора адвокаты заявили о слишком суровом приговоре и подали апелляцию. На рассмотрение дело было передано в Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде. На само заседание осужденного не привозили. Все это время он по-прежнему находился в СИЗО, общение с ним осуществлялось по видеосвязи. В ходе своего выступления убийца просил дать ему второй шанс и позволить хоть когда-нибудь выйти на свободу. Само заседание продолжалось около двух часов, однако к изменению приговора не привело.

- Суд постановил оставить без изменений основное наказание в виде пожизненного заключения, - говорится в решении суда.

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