Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 июня 2023 7:20

Более 20 аэростатов поднялись в небо над Нижним Новгородом со стадиона «Труд»

Завершился Международный кубок содружества по воздухоплавательному спорту
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Полёт аэростатов прошел вечером 27 июня.

Полёт аэростатов прошел вечером 27 июня.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Необычайно красивое зрелище накануне наблюдали нижегородцы и гости города – со стадиона «Труд» в Сормовском районе в небо плавно взмыл 21 аэростат. Полюбоваться полётом пришла толпа зрителей, почти все трибуны оказались заняты.

В небо поднялся 21 аэростат.

В небо поднялся 21 аэростат.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Я желаю, чтобы зрители получили истинное удовольствие от красивого полёта, а участники показали свое мастерство. И как говорят воздухоплаватели, верь в себя, свой воздушный шар и небо будет для тебя бесконечно, – сказал в приветственной речи министр спорта Нижегородской области Александр Кононов.

Полюбоваться полётом пришло много нижегородцев.

Полюбоваться полётом пришло много нижегородцев.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Люди с удовольствием наблюдали за тем, за тем, как воздушные шары наполняются воздухом, затем отрываются от земли и взлетают высоко-высоко. Не обошлось, конечно же, и без ярких и атмосферных фотографий на фоне множества запущенных аэростатов. Также гости насладились выступлением команды чирлидеров Redtie, послушали каверы популярных песен в исполнении группы «ДжонниДепп».

Мероприятие прошло в рамках Международного кубка содружества по воздухоплавательному спорту.

Мероприятие прошло в рамках Международного кубка содружества по воздухоплавательному спорту.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Мы много работали над тем, чтобы с Нижним Новгородом очень прочно ассоциировалось воздухоплавание и наши воздушные шары. Нижний – столица закатов. И я уверен, что закаты станут лишь красивее, чем больше аэростатов взлетит над прекрасным Нижним Новгородом и Волгой, – сказал президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло.

Мероприятие проходило на стадионе «Труд» в Сормовском районе.

Мероприятие проходило на стадионе «Труд» в Сормовском районе.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Мероприятие прошло в рамках Международного кубка содружества по воздухоплавательному спорту. В массовом полёте приняли участие воздухоплаватели из России, Бразилии, Армении, Узбекистана и Казахстана.

География российских пилотов-участников: Московская, Новгородская, Псковская, Самарская, Тульская, Тюменская, Томская, Ярославская, Нижегородская области, а также республики Татарстан, Башкортостан, Марий-Эл, Крым, Краснодарский край, Ставропольский и Пермский край.

КАРТИНА ДНЯ