Более 20 аэростатов поднялись в небо над Нижним Новгородом со стадиона «Труд»

Полёт аэростатов прошел вечером 27 июня. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Необычайно красивое зрелище накануне наблюдали нижегородцы и гости города – со стадиона «Труд» в Сормовском районе в небо плавно взмыл 21 аэростат. Полюбоваться полётом пришла толпа зрителей, почти все трибуны оказались заняты.

В небо поднялся 21 аэростат. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Я желаю, чтобы зрители получили истинное удовольствие от красивого полёта, а участники показали свое мастерство. И как говорят воздухоплаватели, верь в себя, свой воздушный шар и небо будет для тебя бесконечно, – сказал в приветственной речи министр спорта Нижегородской области Александр Кононов.

Полюбоваться полётом пришло много нижегородцев. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Люди с удовольствием наблюдали за тем, за тем, как воздушные шары наполняются воздухом, затем отрываются от земли и взлетают высоко-высоко. Не обошлось, конечно же, и без ярких и атмосферных фотографий на фоне множества запущенных аэростатов. Также гости насладились выступлением команды чирлидеров Redtie, послушали каверы популярных песен в исполнении группы «ДжонниДепп».

Мероприятие прошло в рамках Международного кубка содружества по воздухоплавательному спорту. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Мы много работали над тем, чтобы с Нижним Новгородом очень прочно ассоциировалось воздухоплавание и наши воздушные шары. Нижний – столица закатов. И я уверен, что закаты станут лишь красивее, чем больше аэростатов взлетит над прекрасным Нижним Новгородом и Волгой, – сказал президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло.

Мероприятие проходило на стадионе «Труд» в Сормовском районе. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Мероприятие прошло в рамках Международного кубка содружества по воздухоплавательному спорту. В массовом полёте приняли участие воздухоплаватели из России, Бразилии, Армении, Узбекистана и Казахстана.

География российских пилотов-участников: Московская, Новгородская, Псковская, Самарская, Тульская, Тюменская, Томская, Ярославская, Нижегородская области, а также республики Татарстан, Башкортостан, Марий-Эл, Крым, Краснодарский край, Ставропольский и Пермский край.