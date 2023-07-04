Сезон свадеб: Медведей стали чаще замечать в Керженском заповеднике

Прогулка медведицы с двумя прошлогодними медвежатами. Фото: С.Г.Суров. Источник: Керженский заповедник.

У медведей в Керженском заповеднике сейчас самая романтическая пора. Ещё бы, ведь июнь и июль – это то время, когда косолапые устраивают свою личную жизнь. Во время свадебного периода самцы ищут свою любовь по следам и запаху, а потому активно передвигаются по территории заповедника и чаще попадают в объективы фотоловушек.

– Обычно гонные группы медведей включают 2 - 4 зверя, – сообщили в пресс-службе Керженского заповедника.

Фото: С.Г.Суров. Источник: Керженский заповедник.

Однако 23 мая в урочище Зелёный была зафиксирована уникальная картина – вечером в течение 25 минут по лесной дороге в одном направлении прошло шесть медведей. Ещё один медведь прошёл утром этого дня. А несколькими днями ранее в этом же урочище гуляла медведица с тремя медвежатами

Также прогулку медведицы с двумя прошлогодними медвежатами зафиксировали 7 и 8 июня. Косолапое семейство обследовало окрестности адаптационного вольера с лесными северными оленями.

У медведей в июне начинается период гона. Фото: С.Г.Суров. Источник: Керженский заповедник.

– Повышенная активность озверевших от любви медведей – еще один повод не сходить с обустроенных экотроп (медведи предпочитают уединяться в стороне от них). Соблюдайте правила посещения экскурсионных объектов! – просят в Керженском заповеднике.

По словам специалистов, брачный период, который у медведей называют гоном, продлится до конца июля.