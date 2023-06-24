Сначала дожди, а потом +23: Переменчивая погода ожидается в Нижнем Новгороде в выходные

Погода в Нижнем Новгороде и области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнем Новгороде 24 и 25 июня ожидается переменчивая погода. В субботу будут идти сильные дожди, на смену которым в воскресенье придет облачная, но теплая погода. Такая информация появилась на сервисе Яндекс.Погода.

Сегодня столбики термометров не поднимутся выше отметки в +16 градусов. Кроме того, будет преобладать восточный ветер до 3,6 метров в секунду.

– В течение дня 24 июня по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидаются дожди, местами сильные, с сохранением вечером, – отмечают в пресс-службе регионального управления МЧС.

Но уже завтра придет потепление. Температура воздуха днем поднимется до +23 градусов, но ночью не превысит +15 градусов. Небо будет облачным с прояснениями. А скорость северного ветра днем не превысит 2,7 метров в секунду.

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