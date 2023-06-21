Земляники и малины будут полные корзины: Куда отправиться за ягодами в Нижегородской области

В Нижегородской области наступила пора сбора лесных ягод. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Нижегородской области сейчас самое время ходить в лес по ягоды. Земляника и клубника уже показывают из-под листьев свои налитые красные бока. Нижегородцы обошли леса в поисках спелых ягод и уже похвастались первой добычей - набирают от небольшого ведерка до нескольких корзин. Рассказываем про самые ягодные места в Нижегородской области в 2023 году.

Лучшие места сбора лесных ягод под Нижним Новгородом

Абсолютным лидером рейтинга ягодных мест является южная часть Кстовского района. Нижегородцы катаются на любимые поляны каждый день и увозят оттуда корзины и трехлитровые банки ягод, причем с каждым днем ягод все больше — хватит и себе на закрутки, и на рынке поторговать.

Очень много ягод находят в Кстовском районе. Фото: Сергей Захаров.

Фотографиями красивых земляничных букетов делятся в соцсетях жители села Малая Пица Дальнеконстантиновского района. Всего в 20-ти минутах от населенного пункта есть березовый лес, где можно набрать спелых ягод.

Ы Дальнеконстантиновском районе есть земляника. Фото: Наталья Новоселова.

Неожиданно много ягод в этом году и в Богородском районе. Свернув с трассы в Ольгино в сторону зеленого массива, можно за час набрать 1,5-литровый контейнер клубники. В лесах вдоль Оки в районе Сысоевки, Дуденева и Сокола можно встретить и землянику.

По несколько майонезных ведерок луговой клубники люди привозят из Лысковского района. В Городецком районе этой ягоды много на полях. В качестве альтернативы нижегородцы рекомендуют посетить еще и ягодные полянки в Краснооктябрьском районе.

Места платного сбора

Мода на самосбор у нижегородцев постепенно сходит на нет, так как зачастую проезд до места сбора и сам сбор встанут дороже, чем покупка ягод у бабушки на ближайшем рынке. Тем не менее, то тут то там еще можно встретить объявления подобного содержания.

Так, например, нижегородцев ежегодно приглашают на самосбор садовой клубники в селе Богоявление. Минимальный сбор — 5 кг с человека.

Также по поводу самосбора клубники, земляники и малины можно договориться с ягодным садом в Сергаче. А еще некоторые любители ягод рекомендуют питомник в Гагинском районе.

В регионе также есть места для самосбора ягод. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Какие еще ягоды собирают в Нижегородской области

Ближе к осени наступает благодатная пора для сбора многих видов ягод. Например, в августе-сентябре нижегородцы любят собирать бруснику. Из нее делают вкусный и полезный слегка горьковатый соус к мясу, а также морс. Лучше всего эту ягоду искать в Борском, Семеновском и Воскресенском районах. Голубику можно начинать собирать уже в июле, но самая пора для этого наступает в августе. Также как и бруснику, голубику можно собирать на севере области, а еще ей богаты в Арзамасский и Сосновский районы. Много клюквы нижегородцы находят в заволжской части Лысковского и Воротынского районов, на юге Воскресенского и Семеновского районов, а еще восточнее города Бор. Собирать эту ягоду можно хоть всю осень, особенно в болотистой местности.

Северную ягоду костянику тоже можно встретить в нашем регионе. Собирать ее следует с июля по сентябрь в Ветлужском, Шахунском, Тонкинском, Тоншаевском и Шарангском районах.