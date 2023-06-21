Нижегородская область стала первым регионом России, развивающим собственную флотилию речных судов. ФОТО: Кирилл Мартынов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с докладом на совещании по развитию речного судоходства. Он представил опыт Нижегородской области, которая стала первым регионом России, которая вот уже три года развивает собственную флотилию речных судов. По словам губернатора, сейчас активно развиваются три категории судоходства.

- Первое - это внутригородское прогулочное или рейсовое судоходство. Это перевозки на малые расстояния тихоходными судами, - отметил Глеб Никитин. - Вторая категория – это пассажирское межгородское и межрегиональное скоростное судоходство. Для эффективного сообщения между муниципалитетами требуется тип судов со скоростью до 60-65 км/ч. За пределами столичных городов, Москвы и Питера, востребован именно такой вид навигации, который должен опираться на развитую маршрутную сеть с большим количеством рейсов и судов. И третья категория - это круизные суда, способные совершать длительные переходы с комфортом для сотен пассажиров. Это критически важная часть не только речного судоходства, но и всей туристической индустрии, которая активно развивается на берегах крупных рек.

Губернатор напомнил, что Нижегородская область уже три года развивает собственную флотилию, которая управляется специально созданным оператором.

- Мы смогли запустить собственный проект благодаря программе льготного лизинга, разработанной Минпромторгом, - поделился Глеб Никитин. - Льготное финансирование позволило нам сделать заказ сразу на серию судов и тем самым поддержать уникальную отечественную технологическую и производственную школу, которая сформирована в ЦКБ имени Алексеева, в Чкаловске Нижегородской области. Мы накопили уже достаточно богатый опыт и уверенно можем сказать, что этот вид транспорта востребован именно в части регулярного сообщения, а не только в качестве аттракциона для туристов. У нас сформирована финансовая и операционная модель, которую регион может тиражировать для организации масштабной сети скоростных речных перевозок.