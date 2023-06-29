Кинотеатры под открытым небом в Нижнем Новгороде: где находятся и что покажут в июле

Летний кинотеатр.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Нижнем Новгороде представили расписание кинопоказов под открытым небом на июль. Этим летом кино продолжат крутить с 20:00 в парках «Дубки», «Светлоярский», Свердлова и Станкозавода. Для комфортного отдыха горожанам рекомендуют одеваться по погоде, брать с собой чай, вкусняшки и пледы. Из-за погоды в программе могут быть изменения, поэтому следить за происходящим стоит в социальных сетях.
Первый июльский показ в рамках проекта «Кинотеатр под открытым небом» состоится 5 числа в парке Станкозавода. Нижегородцы смогут увидеть российский мультфильм «Большое путешествие. Специальная доставка», который был выпущен в 2022 году.
В этом месяце афиша кинотеатров под открытым небом пополнилась советскими и современными российскими фильмами, а также мультфильмами.
Подобные вечера оставят у нижегородцев только самые приятные впечатления. Здесь можно будет познакомиться с новыми людьми, найти общие интересы и вместе посмотреть кино на свежем воздухе.
Расписание летнего кинотеатра на июль в Нижнем Новгороде (начало сеансов в 20:00)
Парк Станкозавода
5 июля — «Большое путешествие. Специальная доставка», Россия, 2022, 90 мин., 6+
13 июля — «Царство против разбойников», Россия, 2022, 72 мин., 6+
21 июля — «Господа Скотинины» (1926, реж. Рошаль Г.) 78 мин, 0+
Парк «Дубки»
6 июля — «Веселые ребята» (1934, восстан.1978, реж. Александров Г.) 94 мин, 0+
14 июля — «Высота» (1957, реж. Зархи А.) 94 мин, 0+
26 июля — «Я на перемотке!», Россия, 2022, 89 мин., 12+
Парк «Светлоярский»
7 июля — «Новенький», Россия, 2021, 104 мин., 12+
19 июля — «Весна» (1947, реж. Александров Г.) 104 мин., 12+
Детский парк им. Я.М. Свердлова
12 июля — «Внимание, черепаха!» (1969, реж. Быков Р.) 86 мин, 0+
20 июля — «Умка» («Умка в кино»), Россия, 2022, 53 мин., 0+
28 июля — «Добряки» (1979, Шахназаров К.) 82 мин, 0+