Разработчики игры «Смута» показали старинный Нижний Новгород. Фото: официальное сообщество исторической видеоигры.

Древний Нижний Новгород показали разработчики игры «Смута». Трейлер исторической видеоигры выложили в официальном сообществе.

Студия Cyberia Nova показала Нижегородскую область начала XVII века. На опубликованном видеоролике было представлено несколько локаций: улица Кожевенная, которая ведёт на Торговую площадь. Затем покажут локацию Ивановской башни, а также Нижегородскую ярмарку.

Представлены в игре и окрестности Нижнего Новгорода. Так, пользователи увидят деревню Высокая и временный лагерь нижегородского Ополчения. Затем покажут сожженное и разграбленное поместье семьи Стремоуховых, а после карстовые пещеры, которые реально существовали в ту эпоху, а часть из них сохранилась и по сей день.

Разработчики спрашивают у пользователей, нравится ли им такая экскурсия и просят поделиться своим мнением в комментариях в социальных сетях.